代餐、酵素……听说宝妈们在减肥，这些网红产品慎入！

代餐饼干、代餐粉、代餐汤、代餐奶昔……最近，朋友圈很多人纷纷卖起了代餐。虽然价格不便宜，但生意貌似还不错，不少宝妈大手笔一买一堆。那么，这么一条走捷径的减肥法究竟还靠谱?事实上，现实很残酷。

首先，我们先来说说什么是代餐。其实，就是用来代替咱们成人控制体重期间一日三餐的食物呗~包括代餐粉、代餐饼干、代餐棒等等。它们的共同特点就是：低热量，高纤维，饱腹感强。

原理很简单，和控制饮食一个道理，减少热量摄入。大家都知道，想要消耗咱们身体的脂肪，唯有一个办法就是消耗大于摄入。上述代餐产品的热量通常在150—500大卡，只吃它们不吃饭，可不就属于超低热量饮食。

正常情况下，一个成年轻体力劳动女性每天需要1800大卡左右的能量。我们正常一日三餐，早餐占20、30%，中晚餐各占35—40%。这里的40%也就是720大卡。如果真的用代餐代替了一顿正常的晚餐，热量少摄入那么多，这么下来减肥肯定是效果的，而且速度还快，每个月减个几公斤不是梦。

然鹅！接下来是重点！鉴于人体系统的代谢规律以及食物热量规律，充足的营养和极低的热量无法兼得。虽然很多代餐产品自诩减肥神奇，但其本身往往是以低蛋白质含量作为代价，简单地说就是没神马营养(往往只强化多种维生素和矿物质，缺乏天然食物中的其他有益物质)，可能连人体的基础代谢营养需求能量都达不到！

长期食用，瘦是瘦了，但头晕无力、营养不良，甚至掉头发等问题都会找上门。没有专业人士的指导和陪同，自行尝试这种超低热量饮食可不行！

况且，借助代餐产品来减肥，还有一个致命缺点，那就是容易反弹。吃代餐产品也是一时的，总不能一直吃，永远远离正常的食物，一旦恢复正常饮食就很可能会胖回来。进行时确实是瘦了，但一旦停止胖回来轻轻松松！再吃代餐还瘦，再停还反弹，反反复复，减肥越来越难，心情也越来越差，内分泌紊乱等都来纠缠。

而且，有些卖家卖产品时会“温馨提示”，吃代餐产品时要严格控制碳水化合物的摄入。讲真，不吃代餐坚持低碳水化合物的摄入一样可以瘦啊~而如果一边吃代餐一边严格限制碳水化合物的摄入，还会加重肝脏、肾脏的负担，导致酮症酸中毒的风险上升!

另外，还要补充一点，有些产品打着“代餐”的旗号，并不是合格的代餐。举一些栗子，有些产品可能为了口感好，添加了很多糖;有的产品虽然含粗粮，但含量很低；还有在朋友圈售卖的根本没有营养标签，这样的产品奉劝大家慎买。

总而言之，代餐并没有某些人讲得那么神奇。虽然算不是智商锐(前提是买到合格的产品)，确实有助于减肥，但存在易反弹、营养不良等风险。

这里再来说说另一些不靠谱的网红减肥产品：

1. 减肥茶

这是曾经的网红产品，听说这茶喝完会频繁跑厕所，都不怕人拉晕么？即便瘦也是拉瘦的，减去的也不是脂肪，而是水分。

而且这类产品或多或少都添加了有利尿、导泻作用的刺激性成分，比如番泻叶、决明子。注意了，刺激性泻药可不能随意服用，应在专业医生的指导下短期使用。然而一旦被包装成茶，你听信宣传真的每天来几杯，那可能患上结肠黑变病。

2. 酵素

温水送服酵素后，也会跑厕所，和减肥茶拉不停一个路子。事实上，酵素就是酶，其在身体运行中确实扮演着重要角色。不过呢，这些酶多是蛋白质，往往还没发威就在胃里被分解掉了。况且，有些产品是小作坊出品，生产条件堪忧，如果生产时混入了杂菌，服用的人更会疯狂跑厕所。

3. 瘦瘦包

这个不知道有没有宝妈试过？没试过那就太好了。要知道，这个东东使用时要求全天控制喝水量，不渴不喝，包括诸如早餐不吃稀饭，晚上 7 点后不吃不喝等。这样的方式不就是节食嘛~这么坚持饿自己不瘦就怪了，但每天的基础代谢达不到啊，危害很大，内分泌紊乱、情绪失控、营养不良、报复心暴饮暴食等都可能出现。

4. 左旋肉碱

这个东西可不是减肥药，虽然美国食品药品监督管理局(FDA) 和中国食品药品监督管理局批准其可以以药品形式在售，但晚期肾病需要定期透析，以及先天缺乏左旋肉碱的患者才需要它。普通人并不需要额外补充，即便补充了也会通过尿液的形式排出体外。

最后再次强调，想要科学瘦身，除了管住嘴迈开腿，也就是合理控制饮食、科学地体育锻炼，真没有捷径可走，千万别冒险！

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