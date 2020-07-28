不易翻车的玉米火腿卷面包，好吃好做~

今天准备做些好吃还吸引人的面包，努力加油！结果还忘记放盐了……好在没有翻车！面包中加了玉米粒，也算是粗粮?吃了也不错！

材料：

高粉粉200克，酵母2.5克，糖20克，蛋液20克，冰牛奶113克，黄油20克，火腿肠5根。

配馅：

玉米粒100克，芝士碎40克，千岛酱20克，火腿肠丁适量。

步骤：

1.材料中除黄油外所有食材放入厨师机中揉出厚膜后，再加黄油继续揉出薄膜，这个时候取出面团放入发酵盒，面团发酵至1.5倍。

2.发酵过程可以提前做好馅料将玉米粒、火腿肠边角料(火腿肠两头多余的)、千岛酱、芝士碎拌匀后冷藏待用。

3.面团发酵至1小时后取出排气并将面团分成5份，继续滚圆盖保鲜膜松弛20分钟。

4.取松弛好的面团先擀成牛舌状后撑成长方形，裹入(切除两头的)火腿肠捏紧收口，表面切8-9份(一定不要切断开)依次将火腿肠错开再对折后放入汉堡模具进行2发，约40-50分钟。

5.发酵好的面团表面刷蛋液，放入适量的馅料，提前将烤箱预热，上下火180度，烘烤20分钟。

6.及时观察上色情况，及时加盖锡纸，毕竟上色过深烘烤糊了～

小贴士：

1.玉米馅制作简单，材料放在一起搅匀，按自己口味调；

2.香肠不要太细，这样发酵好后不容易撑开；

3.液体放入面粉中，少量多次加入；

每一口吃下去都有料！超级满足～我一下吃了俩……

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