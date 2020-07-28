痛心！男童第一次上游泳课后溺亡，水中挣扎14分钟无人察觉

暑假这才刚开始，就频频爆出安全事故。前不久，江苏宿迁一6岁男孩游泳课结束后水中挣扎14分钟……好好的孩子第一次上游泳课，却再也没能自己走出游泳馆，永远离开了这个世界。

家长至少寻找4次，曾被工作人员阻止

7月18日，吴女士带6岁半的儿子天天(化名)到宿迁碧桂园菲特尼斯游泳馆上游泳课。暑假过后，天天就要上一年了。6月底时，妈妈给他报了游泳培训。

这天是天天第一次上课。但7点时下课的时间都过了，天天还没出来。天天妈妈等了一会儿着急了，赶紧找工作人员找孩子。但工作人员不让进，说家长不允许进入，他们会帮着找。之后，天天妈妈又找前台。被告知儿子可能在男浴室，由于自己没法进只好请被人帮忙找，但还是没找到。

“她至少找了四次，最后有个工作人员看她实在找得着急了，就陪着她进入内池去找。”天天的姑姑张女士说道。

代班教练：我不知道在哪里

进入内池后，正好碰到6点班的代班教练。但被问到天天踪迹时，这位教练的回答是”这个孩子是我组里的，我不知道在哪儿啊，我去接了下一批7点班的学员了。”然后他大喊几声，见没人应答就让天天妈妈再去男更衣室看看。

心急如焚的天天妈妈去了，还是没找到孩子，后要求看游泳馆内的公共监控。

器官损坏太过严重，不符合捐献条件

天天的舅舅闻讯赶来，在游泳馆找了几圈，发现了漂在水面的外甥。

工作人员正在给天天做控水施救（ps：注意！这种网传的倒挂控水法属于无效急救，延误救援时间不说，甚至可能加重溺水者缺氧。）

紧急送医后，医生诊断天天已经脑死亡，只有心跳，没有血压，没有意识，没有自主呼吸。天天家人曾一度想把孩子器官捐献出去，但由于心、肺肝脏等器官已经损坏严重，不符合捐献要求。

最终，经过1天救治，7月20日早上6点天天的心脏停止了跳动。

悲剧何时不再发生

监控显示，事发当天晚上7点02分20秒，天天开始在游泳池中挣扎。之后，他脸朝下又挣扎了一段时间近10分钟，之后就浮在水面不动了。从遇险到停止挣扎这整整14分钟，场馆内并无一人注意到。

在天天陷入险境时，游泳池有人在游泳，其中一个成人仅距他2米。而岸上，游泳教练正在给一群小朋友上班。

TIP：有人溺水，如何科学救护？

溺水者失去意识后，黄金救护时间只有4-6分钟，掌握正确有效的救护方式显得极为重要。

此时应该观察溺水者的状态，不同情况处理方式也不同。

1.溺水者清醒，有呼吸和脉搏

这说明溺水时间较短，没有生命危险。此时拨打120，给溺水者做好保暖工作就行。

2.溺水者已昏迷，有呼吸和脉搏

拨打120急救电话，并清理溺水者口腔、鼻腔里的异物，让其侧卧，陪伴在一旁密切关注其呼吸脉搏，情况异常时及时进行心肺复苏。

3.溺水者昏迷，没有呼吸，有脉搏

立即清理溺水者口鼻异物，进行人工呼吸。待其恢复呼吸后，将其侧卧，做好保暖，等待救援人员。

4.溺水者昏迷，呼吸脉搏皆无

立即清理口鼻异物，给予人工呼吸，进行胸外按压，持续至溺水者恢复呼吸脉搏，或是医护人员抵达现场。

防溺水安全教育刻不容缓

当时首先要做的还是防溺水，一定要对孩子反复强调，督促孩子绷紧安全这根弦。

1.如果是幼童，家长必须时刻看护，确保孩子在自己的视线范围内里，防止溺水等意外事故。

2.即使是大些的孩子，当他们外出时也要知道他们行踪，跟谁出去玩，什么时候回来等等。若是孩子相约去玩水或游泳，一定要有成年人陪同，否则及时制止。

如果不是游泳馆防患意识不到位，没有配备巡查员和专业的安全员，不是员工那么冷漠和无视，以及教练的责任心全无，这本该是可以避免的悲剧啊~

每年暑假，各地儿童溺水事件频频发生，让孩子安全过个假期怎么就那么难。这一桩桩悲剧，太令人痛心了！希望社会、商家以及家长在各个环节都认真落实防溺水工作，尽最大努力地防止此类事件的再次发生。

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