男子要钱买酒未果，竟当着孩子的面将老婆活活打死

据《印度斯坦时报》报道，5月17日，印度德里一名男子向妻子要钱买酒未果，竟当着四个孩子的面殴打妻子，将其活活打死。

丈夫要钱买酒被拒，当孩子面打死妻子

据了解，此事发生在印度德里东部维哈尔地区，男子名叫阿夫塔布，35岁。5月17日早上8点左右，阿夫塔布向妻子要钱买酒喝被妻子拒绝，竟从厨房里找出一根滚轴，当着四个孩子面对残忍殴打妻子，最终将其活活打死。随后，阿夫塔布逃离了现场。

据警方透露，留在案发现场的四个孩子年龄在三到八岁之间，和妈妈的尸体共同待了5小时。后来，其中一名孩子走了好几条街来到奶奶家中，将此事告诉了奶奶。

当地警察局副局长表示，死者名叫萨耶玛，32岁，大概一年前，萨耶玛的前夫发生车祸离开人世，萨耶玛获得了一笔数额不少的赔偿金。不久后，萨耶玛带着和前夫所生的两个孩子和阿夫塔布结婚。

另一名警察表示，阿夫塔布嗜酒如命，平常以打零工维持生计。他的前妻几年前和他离婚，留下两人所生的孩子走了。所以，阿夫塔布和萨耶玛都是二婚。但阿夫塔布和萨耶玛生活得并不幸福，经常争吵。阿夫塔布一直怀疑萨耶玛有婚外情，如果要钱买酒被拒绝，他就以萨耶玛有外遇为由殴打她。

警方透露案件详情，正在搜寻凶手下落

5月18日，警方向外界公布了此案的案发全过程。

事发当天早上，阿夫塔布再次与萨耶玛发生争执。阿夫塔布想买酒，但萨耶玛不愿给钱。于是，阿夫塔布便指责萨耶玛出轨，并开始打她。后来，阿夫塔布从厨房找来滚轴继续殴打萨耶玛。当萨耶玛昏过去后，阿夫塔布又把她的头撞向墙壁好几次。随后，阿夫塔布从保险箱里拿走一些钱，逃离了现场。

在场的四个孩子曾试图阻止父亲行凶，但都被推开了。目前，萨耶玛的遗体已经被放入太平间。警方表示，已经把此案登记为谋杀案，正在全力搜捕阿夫塔布。

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