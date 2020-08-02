在幼儿园，这种孩子通常会被欺负，快来看看！

生活中，有的孩子抗拒上幼儿园，并不是因为他不愿离开爸爸妈妈，而是因为在幼儿园的大环境中过得并不顺利，这就要说到孩子被欺负的问题，通常来说，有三类孩子容易被欺负，我们一起来看看：

1.性格内向的孩子

一般而言，性格胆小的孩子在人际交往方面处于被动地位，在面对不熟悉的事物和陌生人时，常常保持一定距离不愿意接触。孩子性格内向，让他很难主动交到朋友，常常会出现别的小朋友聚在一起玩耍，他自己孤零零一个人玩。

因此，大家要多多了解孩子的性格特点，如果自己娃性格内向，应提前跟老师打招呼，老师会帮助孩子说出心里话，帮助他变得更加开朗。

2.语言表达能力较差的孩子

想让孩子在幼儿园里更受小朋友的欢迎，就要好好培养他的语言表达能力，让他愿意去说。如果孩子不能主动清楚地表达自己想要交朋友的意愿，不愿和其他小朋友交流沟通，其他小朋友会觉得孩子不太合群，长此以往，孩子就会慢慢被其他小朋友孤立。

孩子原本就不善言辞，再被其他小朋友孤立，很容易造成心灵创伤，让他越来越自卑。

3.自理能力较弱的孩子

在幼儿园里，老师会教授孩子们如何生活自理，并且会经常表扬那些自理能力较强或进步较大的孩子。在其他小朋友眼中，这些经常被老师表扬的孩子是好孩子，会更受人欢迎。而那些自理能力较差的孩子就会被冷落。

所以说，自理能力对孩子来说十分重要，大家在日常生活中要有意识培养他的自理能力，教他如何整理自己的个人卫生和个人物品。这对孩子以后发展很有帮助。

最后提醒大家，一定要充分了解自家孩子的性格特点，这样才能更好地引导他健康成长。

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