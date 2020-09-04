还在用纱布给BB清洁口腔？快放下吧，会伤到孩子！

相信很多妈妈都知道给宝宝清洁口腔的重要性，但是，你真的做对了吗？

育姐发现，身边有很多宝妈都是用湿纱布清洁宝宝的小嘴巴，这种方法看似科学，其实会对孩子造成不小的伤害！具体我们接着往下看：

用纱布给娃清洁口腔，不科学

日常生活中，很多家长会用纱布蘸水，给宝宝擦洗嘴巴以达到清洗口腔的效果。

其实，宝宝的口腔粘膜很娇嫩，用纱布擦拭时稍有不慎，就会造成口腔粘膜损伤，而这种损伤还是肉眼难以看见的。宝宝口腔粘膜遭到破坏，霉菌、细菌就会趁机而入大量滋生，这就容易让孩子惹上霉菌性口腔炎这类疾病。

清洁BB口腔的正确做法：棉签蘸淡盐水

给宝宝做口腔清洁，大家可以用棉签蘸淡盐水，具体步骤如下：

先让宝宝侧身躺下，带上小围嘴，以免清洁口腔时弄湿衣物。接着，准备好温开水、淡盐水、棉签。注意，在给宝宝清洁口腔前，一定要用流动的水和洗手液清洁好双手哦~

清洁口腔时，先用棉签蘸点温开水或淡盐水擦拭宝宝两颊部和齿龈外面，然后擦拭齿龈内面和舌头。如果宝宝不愿张嘴配合，大家可以用左手大拇指和食指将宝宝两颊捏住，这样宝宝就张嘴啦~

请注意，给宝宝擦拭口腔的物品一定要保持干净卫生，已经消毒过的物品不要弄脏造成二次污染。一个部位擦洗干净后要换一个新的棉签，并且不要在棉签上蘸太多的液体。

给宝宝口腔护理的正确姿势

日常生活中，大家给宝宝护理口腔时要注意以下几点：

1.适当喂水

如果是奶粉喂养的宝宝，建议每次喂奶后都适当喝一点水，这样不但能清除口腔内的奶渣，防止口腔中细菌繁殖产生异味，还能有助于体内血液循环，避免发生便秘。

2.别让宝宝含奶嘴睡觉

有的宝宝习惯于含着奶嘴睡觉，但这种习惯是导致孩子患上奶瓶龋的一个主要原因。

另外，也不要让宝宝含安抚奶嘴睡觉，否则会影响口腔里唾液的正常分泌，不利于将来牙齿的正常生长。

3.注意“入口卫生”

日常要注意奶瓶、饮水杯等用具的清洁，必须经过高温消毒后再给宝宝使用

tips：“马牙”挑不得！



胎宝宝在6周大时，就会发育出牙的原始组织——牙板。随后，牙板上开始形成牙胚，牙胚从牙板上脱离生长出牙齿，断离的牙板就会被身体吸收消失。有时这些断离的牙板会形成上皮细胞团，上皮细胞团中央角化成上皮珠。有一部分上皮珠会长期留在锁骨内，而有一部分上皮珠被排出，出现在牙床粘膜上，这就是所谓的“马牙”了。

当发现宝宝嘴巴里有“马牙”，千万不要胡乱处理，一定要咨询医生。注意，有的家长会针去挑“马牙”，这种做法极易造成宝宝口腔感染，甚至会引发化脓性脑膜炎、新生儿败血症等严重全身疾病，严重威胁宝宝的生命！

到了“萌牙期”，该如何护理？

当孩子乳牙开始萌出时，他们的口腔卫生也就更需要关注了。因为萌芽期间，孩子牙床会有不适感，为此他们可能会不断地用手指去磨，或是把一些玩具放进嘴里去要，这种行为就给细菌和病毒进入宝宝口腔的机会，并且引发口腔问题。此时家长最好用指套牙刷帮孩子清洁口腔，注意一定要做好牙刷的消毒工作。

当孩子三岁左右时，他们完全可以自己动手刷牙了，此时家长要为他准备一套合适的刷牙工具，软毛刷+儿童牙膏。一开始，牙膏使用量每次只需米粒大小，之后慢慢过度到黄豆大小。每次刷牙时间在三分钟左右，不宜过长。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)