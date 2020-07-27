为什么新生儿能认出妈妈？知道原因好暖心

生活中，有不少妈妈会发现，宝宝在别人怀里总是非常不安稳，又哭又闹，而只要自己一抱过来就立马安静。为此有不少人都会有类似疑问：为什么宝宝一出生就知道谁是妈妈？难道母亲和宝宝之间真的有心灵感应？所以今天就和大家聊一聊这个话题。

宝宝通过什么来认识妈妈？

相信妈妈们都知道，宝宝刚出生的时候视力很差，几乎看不清东西，哪怕靠的很近也糊的不行，依靠这种视力识别相貌，基本上是不可能的事情。那么宝宝们是怎么精确识别出妈妈的呢？

1.通过声音识别

其实还在胎儿期间，宝宝们就已经有了听力，他们可以听到妈妈的心跳声、说话声。随着相处的时间越来越长，宝宝对妈妈的声音越来越深刻。当宝宝在妈妈怀里，听着她的声音和心跳，就会特别有安全感，也就不会哭闹了。

记得之前看过一个公益短片，一个小宝宝一直哭闹不止，无论是爸爸、爷爷、奶奶来抱都没用。直到一个男人过来抱，宝宝才停止哭泣，甚至还开心地笑了起来。原来，母亲出了意外，她的心脏捐给了这个男人，宝宝听到了熟悉的心跳就安静了下来。

2.通过气味分辨

和其他动物一样，人类的嗅觉也可以用来分辨人和事，而小宝宝更可以通过气味来分辨是不是自己熟悉的人，更重要的是新妈妈身上也有比较特殊的味道。相信接触过新妈妈的人会发现，因为还在哺乳期，所以身上会有一股独特的奶香味，而宝宝们就可以通过这种味道来确认是不是妈妈。

当然闻味道也有翻车的时候，因为哺乳期妈妈身上都有奶香味，所以如果是另一个新妈妈来接近宝宝，那么也可能会被误认为是自己的妈妈。毕竟人类的嗅觉不如狗狗，识别能力还是有限的。

3.通过眼睛区别

虽然视力不好，但是宝宝并非完全看不到。事实上即便是刚出生的宝宝也能看到东西，并且能记住看到的人和事。虽然因为视力问题，宝宝无法看清妈妈的脸，但是可以看到基本的轮廓；此外，宝宝也会记住妈妈衣服的颜色。

有科学家做过一个实验，他们让新妈妈一直穿某种颜色的衣服，而当其他人穿着同样颜色的衣服时，宝宝也会非常开心。这也就表示，视力也是宝宝识别妈妈的方法之一。

不能只让宝宝“单相思”，妈妈也要主动点

虽然说在母子/女关系方面，宝宝都非常主动，但是妈妈们也要配合一些，加深彼此的关系。

1.尽早肌肤接触

宝宝刚出生的一个小时内，体内的应激激素会触动宝宝的中枢神经系统，此时他们的记忆力、嗅觉也会非常敏锐。所以此时妈妈们一定要抓紧时间，让宝宝趴在胸口上，进行肌肤之亲。不要小看这个举动，他会让宝宝充分感受妈妈的皮肤、体味，以便增强自己对妈妈的记忆。

2.高质量的陪伴

相较于其他办法，陪伴永远是最好的选择。虽然母亲和宝宝有着不可磨灭的血缘关系，但是如果长时间分离，那么再好的关系也会变淡。所以想要和宝宝一直保持良好的亲子关系，就需要给他们高质量的陪伴。下面就给大家说一说高质量陪伴宝宝的方法：

a.一起读书

给宝宝读书是非常良好的习惯，不仅可以丰富他们的知识面，还是非常好的互动方式，更重要的是可以培养良好的阅读习惯，让宝宝受益一生。

b.陪玩游戏

和宝宝拉进关系最好的方法就是陪他玩游戏。经常在家里陪宝宝玩游戏，不仅可以弱化亲子间的严肃氛围，还能培养彼此的友谊。比较推荐的游戏是捉迷藏、猜谜语、搭积木等等。只有能和宝宝玩到一起，才能真正建立良好的关系。

c.用心做美食

想要搞定一个宝宝，就要先搞定他的胃。生活中有很多家长在给宝宝准备食物的时候，大多中规中矩，只要营养足够、能填饱肚子就行。而如果妈妈们愿意多花点时间，给宝宝准备美味又好看的食物，那么必然会拉近和宝宝的关系。

d.一起睡觉

无数经验表明，谁和宝宝睡觉，他就和谁比较亲。所以在宝宝上学前，不妨多和他们一起睡觉。宝宝其实很缺乏安全感，急需要妈妈的陪伴和呵护，而一起睡就是最完美的方式。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)