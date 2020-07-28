孩子做事拖拖拖，当家长的你不背锅谁背锅？

不知道各位妈妈有没有觉得，随着宝宝越来越大，做事也越来越慢……叫起床拖着、该睡觉拖着、吃饭边吃边玩、做事什么事都慢吞吞。

不管自己怎么软硬兼施、威逼利诱、怒吼咆哮、声泪俱下……宝宝还是能拖就拖，能赖则赖。

我们当妈的天天跟在后面催也很心累的好吗！

怎么才能纠正宝宝拖沓的这个坏习惯呢？

育姐觉得这跟家长们有很大的关系~

♦ 包办式家长

其实，有的孩子磨蹭是由这样的家长插手造成的，爸妈们总是因为来不及，帮孩子做了很多本该他自己完成的事：孩子上学来不及了，于是你帮忙整理好了书包；孩子午休来不及了，于是你帮忙盛好了饭，还顺带开始喂饭；孩子写作业来不及了，于是你抢过了孩子手中的家务事…

你插手了孩子的一切，只会让孩子越来越依赖你。心理学上有种说法，叫100%理论。如果我们有20%不做，孩子就能完成20%；如果我们有80%不能做，孩子就能做80%；如果孩子失去了锻炼的机会，做事只会越来越拖沓~

♦ 命令式家长

有的孩子拖沓是因为家长太过强势造成的，当父母只会发号施令，但这件事情孩子又并不想做，但他知道“圣命难违”，唯一的出路就是“听从”，自己又不能由衷接受的话，一拖再拖的行为就会显现——用拖延反抗“强权”。

不难发现，这样的孩子往往有着特别“全能”的家长，任何事情家长都可以搞定甚至全对，孩子的所有行为家长都要干预并以自己的好恶对错观念加以评判。这时，孩子的拖沓就是他无声的反抗~

♦ 唠叨式家长

有些家长一直抱怨孩子做事慢，觉得孩子做事跟不上自己要求的节奏，就给孩子贴上了“磨蹭”的标签，却没有弄清楚：到底是孩子磨蹭，还是你觉得他磨蹭？

孩子的生活节奏、生理节奏本来就跟大人不一样，他们吃饭比我们慢、洗漱比我们慢，不是因为故意磨蹭，而是他们的能力就仅此而已。这时的唠叨，会让孩子变得烦躁、失去耐心，产生逆反心理，做事也越来越慢~

♦ “榜样式”家长

俗话说言传身教，但身教的作用可远远大于言传。有些家长教育孩子时很会动嘴皮子，但自己平时就是个拖延症晚期患者，这些坏习惯孩子平时都看在眼里，日后孩子也会没有时间观念，就不要指望孩子做事能雷厉风行了。

所以，家长不仅要灌输孩子的时间观，还要自己养成计划做事的好习惯，具有时间观念，不要总是明日复明日。

除了今天说到的这些原因之外，孩子做事拖沓还可能是因为他们没有时间概念，或者精力过剩等……

总之跟父母的教育和日常的生活都脱不了干系。家长们要先找到了孩子拖沓的原因，再去寻找解决的对策才好哦~

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