宝宝用品的标签上有密码，读懂了就不会被坑！

自从当了妈，女汉子也有了一颗柔软的心，整个人的画风都变得自带柔光效果了。看到可爱的东西更是把持不住，恨不得把世界上最好最可爱的东西全都给宝宝。

宝宝们的日常用品确实是软萌精致让人爱不释手，但妈妈们冲动购物时常常被外表和宣称的功能所吸（qi）引（pian），买回家才发现并不好用，甚至出现一些质量问题害了宝宝。

其实在宝宝用品标识上都会透露出一些隐藏信息，这些隐藏的悄悄话，妈妈们听懂了吗？

♦ 宝宝衣物

我国的纺织品分为A/B/C三个等级，其中A代表婴幼儿产品，B是直接接触皮肤的产品（成人内衣、打底衣或是外套），C是非直接接触皮肤的产品（窗帘、地毯类）。

如果你家宝宝还未满3周岁，那么毋庸置疑，为了宝宝的健康，最好购买标注着A类的衣服。而按国家规定，3岁以内的婴幼儿服装标签必须同时标有婴幼儿用品、A类、GB31701—2015三种字样，缺一不可哦。

妈妈们只要认真查看衣服的挂牌，或者背后的标签你就可以知道衣服是否合格。如果没有这个标注，甚至是没有标签的，妈妈们就千万不要考虑啦！

除此之外，给宝宝购买衣物时，最好购买浅色或者白色的。这类衣服染色剂较少，对宝宝来说意味着甲醛更少更健康哦~

♦ 儿童食品

俗话说民以食为天，作为小吃货的宝宝们更是如此，那如何让宝宝吃得快乐又安全呢？爸妈们可要认准下面这些标识哦~

1.QS是基本保障

在食品安全卫生这一块，QS标志是最最基本的标志，有这个标志才能够在市场上销售，或者可以理解是正规厂家生产的食品。这个标识是对宝宝食品安全罪基本的保障了。

2.防腐剂谨慎挑选

很多食品上都注明了本产品的防腐剂类型，但由于是一些比较拗口的名词，所以很多妈妈们都不曾注意。现在食品中常用的防腐剂有苯甲酸、山梨酸钾和亚硝酸盐等，宝宝不能多吃,否则会影响身体健康。在挑选产品的时候也尽量选那种防腐剂种类较少的产品。

3.过敏原信息要注意

一些小麦和大豆过敏的宝宝要特备注意看这类信息，以免误食造成宝宝过敏哦~

♦ 儿童玩具

玩具是陪伴孩子度过快乐童年的一大好伙伴，因此，为宝宝选购一个合格又安全的玩具尤为重要。3C认证是强制性产品认证制度，没有3C认证就不能在市场上销售，因为其中隐含了很多危险性因素，尤其是在买弹射玩具、金属玩具等产品的时候，更要注意是否有3C认证。

从2015年9月1日开始，宝宝的儿童安全座椅也开始实施了3C认证，安全座椅的3C认证包括静态试验、动态试验、燃烧试验、毒性试验等方面，更好地保障了宝宝的乘车安全。爸妈们选择安全座椅前也要注意这个标志哦~

上面列举的是宝宝用品中常见的重要的标识，妈妈们得赶紧认认，下次买宝宝用品的时候就心里就有底了，谁让现在产品质量安全堪忧呢，多懂点总还是好的。想要宝宝健康成长，下次挑选用品时这些小标识可别再忽略咯~

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