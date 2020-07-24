一哭就抱，会宠坏BB？居然真有人信！

宝育不只一次在网上听到这样的说法：『宝宝一哭就抱会被惯坏的！正确的做法应该是：哭了不抱、不哭才抱。』

听起来还挺有道理的哈？想让宝宝从小养成独立性格，确实不能惯着他。小孩子哭累了自然就不哭了，事实真的是这样吗？

♦ 美国人都用这招锻炼孩子？

之前宝育也看到过一篇广为流传的毒鸡汤，什么“美国妈妈带孩子的17个绝招”，就特别强调孩子哭了不能抱，训练孩子独立要用哭声免疫法。这真的是美国人训练孩子的方法吗？

事实上，哭声免疫法因为见效快，让妈妈省心省力，确实曾在美国风靡一时。但被哭声免疫法修整长大的孩子，后来轻则睡眠障碍，重则人格障碍甚至精神分裂。付出一代美国儿童的幸福代价后，这种方法终于被欧美深深反思和摒弃，这个观点的创始人约翰·华生也曾被评为美国人最讨厌的人之一。

到了现在，在欧美生过孩子的妈妈都会得到助产士和医生的“亲密育儿”的建议。亲密育儿，按需喂养，早已成为了欧美国家最基本的共识。所以，别再说什么美国人就是这样养孩子的，人家才不想背这个锅好嘛！

♦ 孩子要个爱的抱抱有错吗？

孩子要“抱”，你就说“好”，很简单的事，为什么非要上升到什么莫名其妙的理论高度把它整得那么复杂？

孩子对爱的渴求永远不嫌少，饿了渴了要抱抱，磕了碰了要抱抱，吃饱喝足心情舒畅也想要妈妈的抱抱。有什么理由呢？就是想赖在妈妈温暖的怀抱里，就算像我们这样的大人脆弱的时候也想要一个怀抱来安慰呀！这种情感需求一辈子都不会消失的。

要让宝育说，抱抱孩子，不需要什么理论和理由。孩子需要，你愿意，才最重要。

♦ 哭了要抱抱，说明宝宝要帮助！

对宝宝来说，尤其是小月龄的宝宝来说，饿了不能自己吃饭，困了不能自己躺床上睡，屎尿也不能自己处理……生活中的一切都需要大人来帮忙。而且他还不会说话，除了哭他还能怎么向你表达他很不舒服？宝宝哭往往表示他真的很不舒服了，你不会真的以为他们在闹情绪、逗你玩吧？

你觉得不抱抱确实锻炼出了孩子的独立？其实是他心灰意冷了好吗！因为你一次次的推开，一次次的表示“我不会抱你”，宝宝不敢再向你提出这些需求，因为他知道这些在你这里都是死路一条。慢慢的，宝宝学会了压抑自己的需求，确实变成了你眼中的“乖孩子”。这就是你想要的独立吗？

就算我们不说后果，就那么放任宝宝声嘶力竭无助地哭泣，你忍心吗？反正我们是亲爹亲妈，我们可不忍心。

宝育并不是支持大家何时何地都要抱着孩子，而是在宝宝确实需要跟我们亲密接触的时候，给他一个大大的涌抱。

当然，做父母也要带脑子，努力的分辨和磨合，自然很快就能分辨出宝宝是为什么哭，再去想怎样来满足他的需求。只有内心需求被充分满足的宝宝，以后才能更顺利地跟我们分离和成长啊~

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