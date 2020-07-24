这五个好计谋，让你快速怀孕

想快速怀上宝宝吗？别乱了手脚，这里有五个方法可以健康快速地提高你的受孕几率：

1.备孕体检

在怀孕前，你可以为一个健康的怀孕打下基础。当你的身体符合条件时，你更有可能有一个成功的怀孕。安排一个体检吧，让医护人员检查你是否在孕育优秀宝宝的时期，同时了解做出哪些改变可能有助于孕育出好宝宝。

2.有一个健康的备孕计划

如果你想要怀孕，你需要吃营养丰富的事物，保持健康的体重，经常锻炼身体，并尝试戒掉不好的习惯（如饮酒，吸烟）。

在备孕期间你需要注意正在服用的药物，并且了解这些药物在备孕期间是否可以服用。

至少在备孕前一个多月要开始服用叶酸，这样可以显著地避免婴儿出现生理缺陷。

去了解那些事情有益于备孕，提前给孩子一个健康的开始。

3.找出排卵期

快速怀孕的秘密就在于准确地知道你的排卵期（卵巢释放卵子的时期）。

通过了解你的月经周期可以推算出易孕期，这也就意味着在哪几天同房是怀孕的最佳时机。

你可以使用一些不同的方法来找出排卵期，你也可以通过排卵计算器来推算出排卵期。（如果你有月经不规律，排卵期可能难以预测，你可以向医生咨询）

4.在正确的时间爱爱

如果你不知道你的生理期是什么时候，那么每天都爱爱吧，这才能保证当你排卵时有一个健康的精子在你的输卵管中。

一旦知道自己的排卵期，你可以在排卵期的前三天开始爱爱。因为精子可以在女性的体内的存活三到六天，而卵子的存活时间只有一天。这意味着如果你星期一有性生活的话，精子可以在你的输卵管中存活直到星期四，甚至是星期日。

5.增强精子存活率

健康、强壮和丰富的精子是受孕的最佳条件，男性可以在这方面做很大的帮助：

（1）减少饮酒。研究表明，每日饮酒可以降低睾酮水平和精子数量。

（2）保持一个健康的体重。肥胖可以降低精子数量，降低精子的灵敏速度。

（3）多吃补充营养物质丰，如锌，叶酸，钙，和维生素D，这些都有利于强大和丰富精子。

（4）不要使用热水浴缸，桑拿或洗热水澡，这样会热死精子。

你的老公越早可以做出这些改变越好：精子需要三个月时间才能成熟，所以任何改进，现在都会产生更好的精子。

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