女子给两孩子超长哺乳，一个7岁一个4岁

据英国《每日邮报》报道，英国一位妈妈因为母乳喂养备受争议。原来，她不但在公开场合给两个女儿喂奶，还把哺乳期延长。她的大女儿喝奶喝到7岁，小女儿则到4岁，直到去年孩子们才断奶。这名妈妈的行为遭到很多人批评，但她不接受批评者将她的行为色情化。

妈妈给两女儿哺乳，面对批评毫不在意

据了解，这名妈妈名叫索菲·梅兰，现年32岁，居住在西约克郡的韦克菲尔德。梅兰有两个女儿，分别是8岁的贾思敏和5岁的阿莲娜。两个女儿出生后就一直喝母乳，并且大部分时间是一起喝的。她们喝奶时几乎不分场合，直到去年妈妈和爸爸分开才断奶。

由于给女儿们超长哺乳，梅兰在当地可谓家喻户晓，人们常常可以在公共场合看到她给两个女儿喂奶。因为这样，梅兰在2017年还上过电视节目，为自己超长哺乳的行为进行辩护。有不少人认为，梅兰的行为令人作呕，有虐待儿童的嫌疑，劝其收手。但梅兰毫不在意，还指责批评者带着色情眼光看待她的哺乳行为。梅兰还表示，她会一直鼓励妈妈们给学龄前孩子喂母乳，就像她一样，只要妈妈们认为这么做对自己和孩子有利就行。

促进公共哺乳合理化，正合作出版儿童读物

目前，梅兰是一名单身妈妈，同时也是一名视频博主。她表示，大女儿上学前和放学后都要喝母乳，她每次都会满足女儿，直到去年和老公离婚才停止。她对母乳喂养进行了大量研究，认为自然断奶年龄不应该在婴儿时期，而是在换恒牙后（约7、8岁）。

她这样说道：“我的目的是，一直都是让公共场合哺乳正常化，不要管别人怎么看。”她还表示，给越来越大女儿喂奶确实会些许尴尬，但这是很自然的行为，别人用色情眼光看待才会使这件事变得不自然。

梅兰进一步指出：“这么多年我坚持母乳喂养，不仅给家里省了很大一笔钱，还增进了母女之间的亲子感情。喂奶让我精神愉悦，这是我能为女儿们做的最好的事情。”

目前，梅兰正与人合作出版一本儿童读物《妈妈的乳汁》，介绍大孩子母乳喂养和同时哺乳的相关知识，预计下个月出版。

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