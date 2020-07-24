从“岑某某”到“裸跑弟”：“神童”渐欲迷人眼，擦亮眼睛勿上当

望子成龙是父母最普遍的心愿，谁不希望自己孩子是个“神童”呢？也正因如此，社会上对于各类“神童”的报道从未间断过。

然而，一般的“神童”无非是几岁背诗、年年第一、如愿考入中科大少年班这样的经历，可最近出现的一位“神童”却着实令大家吃惊不小。

“裸跑弟”重出江湖，“鹰式”教育成果初现

今年12岁的何宜德来自南京，这是他参加某益智类节目贴出的简历。

这是一份令人惊叹的简历，仅是8岁考入南大（自考大专）、12岁准备同时攻读硕博就足够秒掉一众成年人。别急，“神童”何宜德可是一位“老网红”了，人家四岁的时候就曾名噪一时。

2012年的除夕，美国纽约大雪纷飞，气温仅有零下13度。一个全身仅着黄色小短裤的小男孩在街头跑步，瑟瑟发抖的男孩带着哭腔哀求拍摄视频的父亲“抱抱我”，但是父亲只回应了“加油加油”。在视频的最后，父亲要求小男孩在雪地中做俯卧撑，他也完成了。

这段视频当时在网上引起热议，视频中的小男孩正是当时年仅4岁的何宜德。对此，父亲何烈胜解释说，因为何宜德是早产儿，出生时仅重3斤8两，大脑还有脑蛋白低下、脑血管、左脑室出血和脑水肿四种疾病，被诊断为脑瘫或痴呆儿。为了孩子的未来，他开创了一种“鹰式”教育，他也因此被称为“鹰爸”。

何谓“鹰式”教育呢？2017年时，何烈胜曾这样概括说：“就像老鹰训练小鹰的方法，不是搂在怀里，而是放到鹰式环境中。有三个条件：第一老鹰要舍得，要能狠心；第二要有悬崖式环境；第三，这个环境要能把小鹰的潜能发挥出来。”

被父亲当做第一只“小白鼠”，因虚假宣传被罚款

不仅是对自己孩子痛下狠手，何烈胜坚持自己的主张，“一把钥匙开一把锁，我在做这样一个实验”。为了在更多的孩子身上实施自己的理念，他在2016年时创办了“鹰爸公学”，也就是南京鹰爸教育科技有限公司。

“鹰爸公学”的主要招生对象，是一些在公立学校不被接受的“问题学生”，他运用军事化的管理，来“矫正”这些孩子。学费每月一万多，管吃管住，一个月回家一次，不少在网上认同“鹰爸”的家长慕名而来。

2018年，一篇《逃离鹰爸》的文章让何烈胜重回大众视线，文章讲述了两个从“鹰爸公学”逃离后又被送回去的孩子经历。有记者前往调查，发现在这里的孩子时间被安排得十分紧凑。

早上五点半起床，从洗漱、交友沟通、早午餐、到睡觉的时间都已经被安排好，并限定了详细时长。不仅如此，学生们被要求使用左手吃饭，对此“鹰爸”表示，这是“为了锻炼孩子右脑”。

然而，2018年5月，南京市工商部门和玄武区市场监管部门曾对“鹰爸公学”进行检查，现场未见取得有关办学许可证，因此其涉嫌未经许可从事办学活动。公学被整改，学生也被领回家，不过据相关消息，目前公司仍是在业状态。

虽然“鹰爸公学”是由何烈胜运转，但天眼查显示最大股东其实是何宜德。在2018年的时候，南京鹰爸教育科技有限公司因登记的住所或经营场所无法联系，已被列入企业经营异常名录。2018年11月，又因虚假宣传行为，被南京市工商行政管理局罚款1万元。何烈胜名下的企业中，包括鹰爸教育科技有限公司在内，共有6家公司均显示经营异常。

“神童”光环背后，家长疯狂捞金

虽然质疑声从未停过，但这对父子捞金的步伐也从未停过。早在雪地裸跑事件过后，何烈胜就出版了书籍《鹰爸教育》。2014年，年仅6岁的何宜德出版了自传《我是“裸跑弟”》，共计十万余字。在签售会上，何烈胜大谈自己的“鹰式”教育心得，而何宜德在一旁哈欠连连，不时偷瞄父亲几眼。

这对父子很难不让人想起前段时间的岑某某，那个号称一天能写2000首诗的“天才少女”。举手投足间传销味十足。如今，“天才少女”背后忽悠人的“大师”已渐渐浮上水面，而“裸跑弟”将会何去何从还未可知。

但是，真正值得我们警惕的是其背后的商业运作。孩子有天赋是好事，望子成龙的心态也能理解，然而家长们应该尊重科学，而不是剑走偏锋式的拔苗助长。当“裸跑弟”有了话题度之后，“鹰爸”迅速将育儿理念推销给社会，并涉嫌违规办学，以求快速变现。这一切都很难让人不怀疑，是否孩子在他眼中只是一个可以赚钱的工具人？

事实上，与其跟风“制造神童”，不如去发掘孩子的天赋，顺应孩子的本性与心智发育特点去培养，这样才不会误入歧途。

要知道，盲目迷信被“制造”出的“神童”们，最大的受益者不是自己的孩子，而是“神童”们的背后的“制造者”。家长对孩子的爱，不该被利用，成为收割“智商税”的“镰刀”。

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