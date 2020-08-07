解惑：BB需要多抱还是多躺?

前不久，我表妹生了个女宝，结果孩子奶奶喜欢得不得了，无论宝宝是是睡是醒，都将她抱在怀中。表妹劝了好多次，不要经常抱，以免养成习惯，但孩子奶奶认为，宝宝就喜欢被人抱着，躺着不舒服。

那么，宝宝到底是需要多抱抱还是多躺躺呢？

经常抱着宝宝，危害可不小



1.影响睡眠质量

宝宝常常被人抱着晃着哄睡，一旦养成习惯，放到床上立马就会醒来哭闹。如此折腾，不但宝宝睡不好觉，大人也筋疲力尽了。

2.不利于大脑发育

宝宝的正常发育需要经历大运动发育期，也就是人们常说的“二抬头，四翻身，六坐七爬，九扶立。”宝宝经常被大人抱着，身体得不到充足锻炼会导致运动迟缓，不利于大脑发育。

3.妨碍骨骼发育

新生宝宝骨骼发育尚不成熟，被大人抱着时，脊柱成弯曲状态。长此以往，会对骨骼的发育带来不利影响。

4.容易引发肥胖

宝宝总是被大人抱在怀中很少运动，会造成大运动发育迟缓，还容易导致体重超标，变成“小胖墩”。

5.养成依赖感

宝宝养成被大人抱着的习惯后，会产生依赖感，没人抱他就会哭闹不止。久而久之，宝宝会对大人依赖过度，不肯接触新事物或小朋友，进而养成任性、脾气暴躁等不良性格。

怎么抱宝宝能给他安全感



经常抱宝宝对他的身体健康和正常发育不利，但有的家长见宝宝哭了很久也不抱一下，这也是不合适的，毕竟宝宝是需要有充足的安全感的。

1.宝宝睡醒后要适当抱一抱

宝宝睡醒后会寻找家人获得安全感，此时大家可以适当将他抱起来，摸一摸他，和他多交流交流，这样能促进大脑和语言发育。

2.不满三个月宝宝要横抱

不满三个月的宝宝颈椎和脊柱还没有成型，骨骼柔软，竖抱会使颈椎和脊柱的压力大增，而横抱可以有效减轻颈部和背部压力。

3.喂奶后可竖抱拍嗝

宝宝哭闹或吃奶时，会将大量空气吞进肚中。空气聚集在体内会致肠胀气，导致宝宝肚子疼。所以，要及时给宝宝竖抱拍嗝。

宝宝非常可爱，爸爸妈妈总喜欢将他抱在怀中亲近亲近。但对于宝宝而言，一天之中大部分时间都在睡觉，因此还是多躺躺比较好。

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