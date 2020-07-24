给新生儿拍照，有几件事不能做，会影响娃的健康！

宝宝来啦，兴奋的你一定会忍不住给宝宝拍照~~~

桥豆麻袋！要知道，给新生宝宝拍照可是有很多注意事项的~清先看完这篇，再记录这美好的一刻吧~

给新生宝宝拍照，这些事千万别做

为了宝宝的健康，大家给他拍照时要注意以下禁忌：

1.不要强行抬头

有的父母给宝宝拍照时，会给宝宝强行凹造型，比如，让他抬头。其实，这样做对比表来说很伤的，新生宝宝的脊柱很脆弱，还不能承受的主脑袋的重量，如果让其强行抬头，易造成颈椎前凸。

2.不要给他化妆

化妆品含有多种有害的化学成分，宝宝娇嫩皮肤容易因此受到伤害，引起皮肤干燥甚至过敏。另外，化妆品的颗粒物质容易被宝宝吸进体内，会对肾脏、肝脏造成损害，甚至有可能引发性早熟。

3.不要用闪光灯

新生宝宝的身体器官和组织还没有发育成熟，并不稳定。视网膜上的视觉细胞也是如此，强烈的电子闪光会对视觉细胞造成损伤或冲击，不利于宝宝的视觉发育。这种伤害的严重程度，取决于电子闪光照相机拍照时的距离。离照相机的距离越近，伤害也越严重。

4.不要拍艺术照

宝宝拍艺术照，通常要换好几套衣服或者赤身裸体。新生宝宝身体抵抗力弱，频繁换衣很容易受凉感冒。最好是等宝宝一百天后再拍写真，如果要拍，一定要保证室内温度适宜。

给宝宝拍满月照，这些事项请牢记

如果你想给宝宝拍满月照，有些注意事项也要提醒你哦~

1.保证宝宝充足的睡眠时间

这个阶段的宝宝一天之中大部分时间都是在睡眠中度过的，所以给宝宝拍满月照前一定要让他睡足了。宝宝睡得好，精神状态佳，拍照时就会很好地“配合”你哦，从而拍出满意的效果。

如果宝宝睡着了，也可以拍哦，可以“偷拍”几张睡眠照，这种反映一个月宝宝的写实照片，更有纪念意义。

2.让宝宝吃饱喝足

大家在给宝宝拍满月照前，一定要让他吃饱喝足。宝宝身心处于完全舒服的状态下，才能更好地完成拍摄。如果带宝宝到专业机构拍摄满月照，还要带齐宝宝的日常用品，比如衣服、纸尿裤、湿巾、奶粉等。

3.不要用闪光灯

到了这个月龄，依然不能用闪灯。孩子的眼睛被闪光灯照射后会很不舒服，还会让宝宝哭闹不止！

4.不要强行让宝宝配合

刚满月的宝宝无法用语言表达自己情绪，如果在拍照过程中宝宝感到不舒服，就会通过哭泣向妈妈表示“抗议”。提醒大家注意的是，拍照时千万不要为了效果，强行给宝宝摆姿势，以免对宝宝造成伤害。宝宝的满月照并不是为了好看才拍的，更大的意义在于记录宝宝的成长瞬间，作为永久的回忆。宝宝真实的生活状态，就是最美丽的照片~

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