孩子胖点才可爱？当心招来心血管疾病

根据默多克儿童研究所（MCRI）领导的一项新研究，肥胖或超重的幼儿在11-12岁时会出现心血管疾病的症状。

肥胖或超重的幼儿在11-12岁时会出现心血管疾病症状

这项发表在《儿科学》上的研究发现，幼儿期肥胖或超重的澳大利亚儿童在11-12岁时就已经表现出动脉硬化、动脉内膜增厚以及以后发展为代谢综合征的高风险。这些儿童超重或肥胖的时间越长，情况就越糟。

MCRI教授梅利莎·韦克(Melissa Wake)表示，这项研究强调了儿童时期肥胖的无声影响以及早期干预的必要性。

改善公共卫生来预防肥胖和超重的问题

“在很早的几年里，就需要公共卫生努力来预防肥胖和超重的问题，以避免青少年和成人心血管疾病的风险。世界卫生组织呼吁采取紧急合作行动，通过基于系统的方法和政策执行来解决这一问题。我们的调查结果正好契合。这些政策包括增加对高脂肪和高糖加工食品的税收，改善公共交通以及步行上学的途径和提高安全性，以及使社区体育活动更经济、更方便。”梅丽莎·韦克补充道

BMI的显著变化是儿童健康的重要标志

MCRI的凯特·莱塞特(kate lycett)博士说，到目前为止，人们对早期BMI对儿童期心脏健康的影响知之甚少，而且大多数研究以前只关注标准的危险因素，比如血压。

她表示“以前的研究往往依赖于儿童时期的单一BMI测量，然后检查成年后的心脏健康状况，这忽略了作为正常儿童成长中BMI的显著变化。”

这项研究涉及1811名来自澳大利亚儿童纵向研究的儿童，他们的体重和身高每两年(0-1岁至9-10岁)测量一次，以确定心血管疾病风险评分。在11-12岁时，受试者接受了进一步的健康检查，包括血压、血管健康、胆固醇和血糖水平。

应对公共卫生危机的政策变动需要临床界的大力支持

莱塞特博士进一步说道，肥胖症的流行是对公众健康的主要威胁。

她表示“这场公共卫生危机威胁着发达国家心血管疾病死亡人数的适度下降，这主要是通过关注心血管危险因素的预防努力实现的。要想实现控制这一流行病的政策变化，就需要临床界的大力支持。”

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