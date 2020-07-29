帮宝宝选对浴盆，让洗澡变成一种享受！

夏天已经到啦，好动的宝宝们容易满身是汗，给宝宝洗澡成了家长每天的必修课。

但很多宝宝对洗澡都很哭闹抵触，无非就是这两个原因：一是家长手法不专业，二就是宝宝澡盆没选好~

手法不好可以练嘛~但俗话说：“娃欲洗好澡，必先选好盆嘛~”如果澡盆选不好那后果可是很严重滴！

现在的宝宝洗澡可不像咱们那时候随便找个大盆就行。其实，宝宝浴盆从材质、形状、设计等方面有很多值得提的门道，选择对了才能让宝宝爱上洗澡呀~咱们今天就来说说，宝宝浴盆该怎么选呢？

现在市面上的浴盆主要有下面这四种：

一体式

优点：不用拆卸躺版，一体式方便清洁。

缺点：适用于小月龄宝宝，使用有时间限制。较占地。稳固性最好。

可拆分式

优点：普及实用，使用时间较长。宝宝能躺也能坐。

缺点：不好收纳，比较占地方。

折叠式

优点：小巧方便，不占地方。

缺点：折叠处比较难清洗。稳固性差。

充气浴盆

优点：有趣，宝宝会很喜欢。方便收纳，不占地方。

缺点：每次要用时充气都很累，稳定性不太好。

除了这四种款式，还有哪些细节和配件需要我们注意呢？更多详细的说明，麻麻们看视频来了解吧！

希望通过育姐的亲身介绍，能帮大家少走弯路，更快选到适合自家宝宝的浴盆！

宝宝洗澡TIPS：

1.给宝宝洗澡之前，应该准备好给宝宝洗澡需要用到的全套设备，放在手边，以免手忙脚乱，发生意外。

2.保持室温为27～29℃，如果室温不够，可用电热器增加温度，但一定要远离水源；

3.浴盆，快按今天育姐教你们的方式选一个最适合的吧；

4.大浴巾一块，小毛巾两块(一块洗脸、一块洗屁屁)；

5.宝宝专用的沐浴产品、润肤露、护臀膏、爽身粉；

6.先放冷水，再加热水，避免烫伤宝宝。并且保持水温在36～40℃；

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