宝宝水杯你买对了吗？读完这篇就懂了

闺蜜最近跟我聊天，说最近她家娃一岁的儿保时，医生询问她家宝宝是否还在使用奶瓶，并且提醒她应该让娃开始使用杯子了。在这之前她家宝宝不管是喝奶还是喝水都是一直用奶瓶的。

看到这，相信你之前的想法跟她差不多吧？

医生为什么会这么问她？原来专家们都建议宝宝1岁以后，不管是喝奶还是喝水都应该开始放弃奶瓶。美国儿科学会AAP、牙科协会AAD认为，宝宝在1岁到1岁半之间就不应该再继续使用奶瓶，而应该开始使用水杯。

调查显示，1岁半以后还使用奶瓶不仅会加重奶瓶龋，还会增加宝宝以后肥胖的几率，而且手部缺乏功能锻炼，影响运动能力。

对于大部分宝宝来说，1岁的时候已经可以自己坐好，抓住杯子，因此能掌握用杯子喝水喝奶的技能了。并且这个时候的宝宝对于奶瓶的依赖性还比较弱，等长时间瓶喂以后再想戒奶瓶就比较难啦~所以12-18个月，是比较好的停止奶瓶喂养的窗口。

宝宝们最后都需要使用杯子来喝水或喝奶，但他们需要时间和过程学习和适应，所以学饮杯就是为了这个阶段设计的。它除了锻炼宝宝的口腔动作，也能够帮助宝宝口腔牙齿健康发育。

♦ 学饮杯的类型

目前的学饮杯主要有三种类型，也可以说是三种不同的吸嘴。

奶嘴杯

奶嘴杯跟奶瓶差不多，只不过多了把手能让宝宝自己学习喝水。它适合6个月以前的小宝宝使用，这个阶段的宝宝还只会吸吮，不会吞咽。它能够最大程度还原妈妈乳房，让宝宝好好吸吮。为了避免刚学喝水的宝宝被呛到，记得要选择能够控制水流的十字孔的奶嘴哦。

鸭嘴杯

杯如其名，鸭嘴杯的的吸嘴就像扁扁的鸭子嘴，一般用在宝宝6个月以后。这种吸嘴较宽，能稳定宝宝口腔的上下颚，喝水时，稍微倾斜就能松喝到杯内的液体。鸭嘴杯上的一字孔也比十字孔流量更大，让宝宝喝水更尽兴！

吸管杯

经过了之前的训练，在宝宝8、9个月的时候就可以尝试使用吸管杯啦！它的吸口窄，宝宝的口腔及嘴唇需要更多自我控制的能力，需要费力去吸水以及用力握住杯子。

♦ 水杯材质很重要！

毕竟是宝宝入口的东西，跟奶瓶一样，选择合适的材质也是很重要的。目前婴幼儿杯子有玻璃、塑料、不锈钢和硅胶等材质。

而在学饮杯的阶段，一般都是塑料的材质。在宝宝水杯中，最常见的杯底塑料标识就是05和07了，05号代表PP材质，是目前很常见的。07号包括PPSU、PES、PC。

但妈妈们注意，在挑选宝宝餐具时要注意材质不能是PC的，因为它加热会释放有毒的双酚A。虽然国家已经禁止使用PC塑料在宝宝水杯中，但小品牌生产的育姐可不敢保证，还是买大品牌最放心啊！！

♦ 选购细节要注意！

1.易拆卸：宝宝喝水都会边吐边喝，时间长了真的会滋生细菌，所以要选每个零件都容易拆卸清洗的。

2.有刻度：并非所有学饮杯都标有刻度，有刻度的杯子便于知道宝宝每天喝了多少水，更方便哦~

3.倒置不漏水：宝宝平衡力不好，自己拿着水杯肯定会泼洒，所以买的时候看有没有密封，会不会漏水特别重要！

4.便携：是否带有手柄方便宝宝抓握，方便平时灌水和携带。

以后再买学饮杯，按照育姐的攻略来，绝对没错！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)