手肘干燥别着急，补救措施教给你

听说，最近有小仙女抱怨自己的肘部不像以前那样柔滑。造成这一情况的原因有很多。可能是空调房间干燥，也可能是因为某些肥皂、香水和乳液中的成分引起，或是热水澡使皮肤变干。在某些情况下，皮肤干燥可能是潜在医疗状况的征兆或症状，这包括湿疹和牛皮癣。下面来看怎么补救。

补救措施1：重新评估淋浴程序

有几个不同的方面可能会导致肘部周围皮肤干燥。肘部干燥可能是水中时间过长的结果，因此限制淋浴或泡澡的时间可能有帮助。热水会使皮肤更容易丢失水分，降低水温也是必须的。还有，有香味的沐浴产品可能会使皮肤干燥。

补救措施2：使用合适的保湿霜

如果你在每次淋浴或沐浴后都没有保湿，那么就该开始了。选择乳液或乳霜时，请寻找包含以下内容的产品：橄榄油、椰子油、凡士林、可可脂、乳木果油。

补救措施3：注意衣物面料、洗涤剂

如果你皮肤敏感，一些面料会引起刺激，导致干燥。如果你发现肘部在接触某种织物后感觉特别干燥或呈现片状，限制与这种材料的接触并记下症状。如果症状减轻，则干燥可能是织物刺激的结果。

同样重要的是，要确保洗衣服的洗涤剂不含刺激成分，否则也会使肘部皮肤干燥。潜在的刺激物包括：化学制品、香水、镍、重铬酸钾。

补救措施4：防范外部环境

当天气变化时，护肤需求也会变化。例如，太阳曝晒会使皮肤干燥，尤其是肘部。如果你计划长时间在阳光下，请务必使用不含香料的防晒霜并穿上防护服。为了获得最佳保护，每两小时或游泳或出汗后重新涂抹防晒霜。

极低的温度也会使肘部的皮肤变干。如果你处于阴凉干燥的环境中，一定要涂抹保湿霜并注意遮盖肘部。

补救措施5：选择合适的医学护肤品

如果干肘是由于湿疹或牛皮癣等疾病，有特殊配方的产品可以更好地缓解症状。请在医生建议下使用非处方药和处方药。

注意事项

虽然肘部干燥可能不舒服，但症状通常只是暂时的。调整淋浴程序或尝试新的乳液可能是保湿和锁住水分所需要的。在某些情况下，治疗干燥的非处方药或处方药可能是有帮助的。如果症状持续存在，请咨询医生，寻找适合的治疗方法。

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