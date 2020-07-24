疫情之下，如何增强免疫力？这款中药很给力

黄芪是一种常见的中草药，具有许多健康益处，包括免疫增强、抗衰老和抗炎作用。它被认为可以延长寿命，用于治疗各种疾病，如疲劳、过敏和普通感冒。此外，它还口味用于预防心脏病、糖尿病和其他疾病。我们来看看黄芪的潜在益处。

1.增强免疫系统

免疫系统的主要作用是保护身体免受有害的入侵，包括细菌，细菌和病毒。一些证据表明，黄芪可以增加身体的白细胞生产，这是免疫系统负责预防疾病的细胞。虽然研究有限，但它也有助于对抗人类中的病毒感染，包括普通感冒和肝脏感染。

2.改善心功能

黄芪被认为可以扩大血管并增加从心脏泵出的血液量。然而，心力衰竭患者的其他研究未能显示出任何对心脏功能的益处。此外，一些研究表明，黄芪可以减轻心肌炎的症状。

3.减轻化疗的副作用

化疗有许多负面的副作用。根据一些研究，黄芪可能有助于减轻其中的一些。

例如，对接受化疗的人进行的一项临床研究发现，静脉注射的黄芪使恶心减少36%，呕吐50%，腹泻59%。同样，其他一些研究也显示了在结肠癌患者化疗中恶心和呕吐的药效。

4.控制血糖水平

黄芪根中的活性成分有助于降低2型糖尿病患者的血糖水平。事实上，它已被认定为最常见的处方草药，以帮助应对糖尿病。

5.改善肾功能

黄芪可以通过改善血液流动和肾功能的实验室标志物，如尿中蛋白质的测量来支持肾脏健康。蛋白尿是指在尿中发现异常量的蛋白质，这是肾脏可能受损或功能不正常的迹象。在一些研究涉及肾脏疾病，黄芪已被证明改善蛋白尿。它也有助于预防肾功能减退患者的感染。

6.其他潜在的健康益处

有许多初步研究表明，黄芪可能有其他潜在的好处，包括：

* 改善慢性疲劳的症状：一些证据表明，当与其他草药补充剂相结合，黄芪可以改善慢性疲劳综合症患者的疲劳症状。

* 抗癌作用：在试管研究中，黄芪促进各种类型的癌细胞的凋亡或程序性细胞死亡。

* 改善季节性过敏症状：虽然研究有限，但一项临床研究发现，每天两次160毫克的黄芪可以减少季节性过敏个体的打喷嚏和流鼻涕。

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