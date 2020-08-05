盘点暑假常见的儿童意外，足以致命！

暑假到了，很多上班族父母认为，只要让孩子待在家里不往外跑，就会很安全。其实不然，家里也有很多安全隐患，甚至会直接威胁到孩子的生命，一起来了解下这些意外事故：

1.剪刀等利器刺伤

很多人东西用完就随手乱放，比如开瓶器、小刀、剪刀等利器就常常被放在冰箱上，不少家长认为冰箱很高，孩子够不到，放在上面很安全。实际上，调皮的孩子常常会跑进厨房摇晃冰箱，而此时放置在上面的剪刀就很可能会滑落下来刺伤孩子。

小孩子还不知道水果刀、剪刀等利器的危险性，所以大家用完水果刀、剪刀等利器后，一定赶紧要放回固定位置，不要让孩子接触到，也要保证这些利器不会从高处滑落伤害孩子。

2.热水壶烫伤

为了方便，不少父母习惯在茶几上摆放电热壶和茶具，甚至就直接在茶几上用电热壶烧水。有的父母还习惯一边用热水壶烧水一边忙着其他家务。而孩子这时就会出于好奇靠近茶几，危险就会发生，极有可能弄翻电水壶造成烫伤。

其实，这种烫伤危险完全可以避免的。大家要将电水壶放在较高的地方，不要放在桌子边缘，同时将电线藏好，以免孩子胡乱拉扯。另外，用电水壶烧水时，不要让孩子脱离自己的视线，防止发生不必要的意外。

3.小物件被误吞

年幼的孩子有很强的好奇心，只要看见以前没见过的小物件，就会拿在手上摆弄很久，甚至将这些小物件塞进嘴里。这就很容易发生误吞，一旦卡在咽喉部就会导致窒息、岔气，非常危险！

为了保障孩子的安全，家里的小物件一定要收拾好，放在高处的柜子或抽屉里，不要让孩子接触到。另外，大家要定期检查孩子玩具，看看有没有小零件松动或脱落。如果有，请及时维修或换新。

4.防护栏卡住颈部

很多家长会给儿童床加装防护栏，但这里要提醒大家注意的是，防护栏也有可能会造成意外。

有的儿童床防栏的间隔过大，而小孩子往往出于好奇有喜欢把头伸出防护栏玩，这样就很容易卡住颈部，引发窒息。大家赶紧自查一下，如果自家防护拦的间隔过宽，请适当增加防护栏密度，以免意外发生。

5.被家具撞伤脑袋

孩子身高和家里的餐桌茶几等家具差不多高，而他们在家中玩耍，跑来跑去时脑袋就容易撞到尖锐的桌角。

建议及时将家具的尖角包裹起来，可以使用防撞条，这样既能避免孩子被撞伤，也能保护家具。另外，大家也可以给家具挪挪地方，将容易撞伤孩子的家具放在角落，给孩子腾出一个安全玩耍的区域。

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