小北鼻出生后第一个由谁抱？这也有讲究吗？

盼着盼着，家庭新成员终于来啦！

宝宝刚出生，几乎每个人都想要抱一抱这个软萌软萌的小可爱。但素，民间一直有说法，说宝宝出生后谁第一个抱，性格就会随谁。这是真的吗？居然还有这个讲究？我们今天就来讨论下吧~

宝宝出生后谁第一个抱真有讲究？

其实，这种说法只是对宝宝未来的一种美好期望，在科学上根本站不住脚。

宝宝出产房后，谁第一个抱他根本无关紧要，只要能将他好好抱着就可以了。如果家中老人坚持讲究第一个抱宝宝的人，为了家庭的和谐稳定，就迁就一下老人的想法，一起挑选第一个抱宝宝的人。

这五种人最好不要抱新生儿

u1s1，虽说以上的说法很迷信，但以下五种人不建议抱新生儿：

1.年老体弱的人

这里并不是说老人不能抱宝宝，而是特指那些身体不好，颤颤巍巍，走路不稳的老人。这样的老人没什么力气，无法承担宝宝的重量。再说，万一老人抱不住宝宝，导致宝宝坠落受伤，事情就难说了。

新生儿的脑袋、骨骼、皮肤、内脏都很脆弱，需要精细呵护，无法承受摔倒造成的伤害，甚至有一些小碰擦都会造成巨大的损伤。

当然，老人想抱宝宝也是可以，但要等宝宝长大一些。除了年老体弱的老人外，其他四肢无力或手脚不灵便的人抱宝宝也要注意。

2.身上很脏的人

衣衫凌乱、身上很脏的人也不要抱宝宝，这不是歧视的意思，而是他们身上更可能会细菌、病毒、灰尘等。新生宝宝免疫力差，呼吸道狭小，吸入过量灰尘，不但容易引发呼吸道问题，还容易被细菌和病毒感染。

因此，抱宝宝前，一定要换上干净整洁的衣服，并且要把手洗干净。

3.喝醉酒的人

喝醉酒的人也不宜抱新生儿，一是身上残留的酒味很浓，会刺激到宝宝，二是在酒精的作用下，醉酒的人有可能突然睡着或者手脚乱舞，脱手造成意外。

再说，醉酒的人大多无法控制自身情绪，或许前一秒将宝宝抱在怀中温存，下一秒就会打骂孩子，很难预料他下一步干什么。

4.有烟瘾和刚抽完烟的人

大家都知道，二手烟对人体有不小的伤害。有烟瘾和刚抽完烟的人，身上常常会有烟味，不但闻起来刺鼻，还有可能残留着一些香烟里的有害物质。这些气味和物质会对新生宝宝产生不良刺激，不建议抱新生儿。

5.患有感冒、咳嗽等传染性疾病的人

患有感冒、咳嗽等传染性疾病的人身上往往携带着病毒，通过直接接触和飞沫很容易将病毒传染给其他人。新生儿刚出来，还未喝上妈妈的母乳，身体还未发育完全，抵抗力较差，无法对抗病毒和病毒的侵袭。一旦被病菌感染，容易引起发烧和肺炎，对身体健康和正常发育非常不利。

抱姿real重要，快来学！

新生宝宝身体很软，从妈妈温暖安全的子宫里离开，来到这个世界上会感到很不习惯。特别是宝宝被人抱起时，脑袋和脖子如果得不到支撑，会产生下坠感，进而容易受到惊吓。所以，第一个抱宝宝的人一定要使用正确抱姿：

1.平抱法

平抱法是一种常见抱姿，用一只手的前臂将宝宝的头部和颈部托住，另一只手臂托住腰部和臀部。使用这种方法将宝宝抱在怀中时，有两个重心需要掌握好：一是头部和颈部，另一个是腰部和臀部。抱娃时要使他的头部、颈部、肩部在同一水平线上，从而保证安全。

2.手托法

用左手和上臂托住宝宝的头部、颈部和背部，右手和上臂托住他的腰部和臀部。这样抱宝宝，既安全又舒服。

3.斜抱法

喂奶时可以使用这种抱姿，让宝宝斜躺在妈妈怀中。用左侧乳房喂奶，可以让宝宝的小脑袋枕在左手臂弯里，用肘部保护他的头部，左手手腕和手掌托住后背和腰部，右前臂从他身下伸过护住腿部，右手手掌托住腰部和臀部。用右侧乳房喂奶则反之。

4.靠肩法

给宝宝喂奶后，可以使用这种抱法给他拍嗝。喂奶后将宝宝抱起，用右手手掌和手腕轻轻托住他的脑袋和颈部，用左手和前臂将腰部、臀部和腿部托住。将宝宝竖起，让他的脑袋和颈部靠在你的左肩上，用右手轻柔拍打宝宝后背，帮助其打嗝以排气。

TIPS：千万不要亲新生儿！等宝宝长大一些，抵抗力增强了，再亲宝宝表达爱意也不迟。另外，亲宝宝也不能嘴对嘴，也不要太用力！

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