婚车失控致姐弟俩身亡，新人照常结婚无人救助，网友质问良心呢

7月18日，原本是平常的一天，但意外突发，一对年幼的姐弟俩命丧小区门口。

网曝7月18日湖北襄阳一辆载有一对新人的婚车进入小区时突然失控，“加速撞死”正坐在石墩上的两个孩子。

据悉，不幸丧生的这两个孩子是姐弟俩，女孩今年8岁，怀中抱着的弟弟才6个月大。对于他们及其家庭来说，真的是祸从天降!

事故还原：

7月18日，一对接亲的车队进入湖北襄阳某小区3号门岗。根据监控显示，几位提着红色袋子的男子先后进入大门门岗，随即一辆黑色奔驰婚车缓慢驶入小区门岗。其中，2位提着红色袋子的男子上前招呼，不料这辆婚车突然失控加速，顶着其中一位男子冲向小区内。

当时，小女孩抱着弟弟坐在石墩上玩耍。

眼看着婚车迎面冲过来，坐在石墩上的小女孩抱着弟弟慌忙起身避让。然而幸运女神没有眷顾他们，婚车的车速太快了。姐姐头颅破裂压在石碑下面，弟弟被撞飞在水池，送医抢救无效。

据爆料，之后新郎新娘从婚车下来后并没有第一时间给予救助，而是照常举行了婚礼。

另有网友称，涉事车辆此前曾多次出现刹车问题。事发后，涉事车辆被送往检测。

肇事司机被警方当场控制，引起争议的是事故发生后，这对新人如期举办了他们的婚礼。且新人方不管是婚车司机还是新郎、新娘及送亲的人并没有第一时间救助孩子，期间甚至有人还在谈笑，而当时小女孩还被压在石碑下，6个月的弟弟被撞飞在水池。截至网曝，新人方无人探望受害者家庭。

人间悲剧，两个孩子太可怜了。姐弟俩的爸爸在朋友圈悲痛控诉，希望为他们讨回公道。

这是爸爸的某音号，希望两个孩子能入梦。

网友评论：

不知道大家怎么看这件事?网友们是吵翻了，各执己见。

有觉得和新人无关，表示同情，支持婚礼继续的：

也有不支持婚礼继续，质问新人有没有良心的：

最新进展：

最新消息，肇事司机52岁男子潘某某系操作不当导致事故发生，其涉嫌过失致人死亡罪被控制。目前，姐弟俩父母已和肇事司机达成谅解。

逝者已矣，愿逝者安息，家属节哀。

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