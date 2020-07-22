孩子总打嗝？这几个方法，值得一试

宝宝打嗝一般都是有原因的，比如腹部受凉、饱食、食物过冷或过热等。如果没有特殊不适，家长不必紧张，顺其自然就好。那么孩子总打嗝怎么办？下面这些小偏方或许能帮到你~

孩子打嗝的方式

正常情况下，打嗝分为两种，一种是嗝！～嗝！～嗝！这种情况一般出现于孩子吃完饭之后，可能是吃饭吃得太急太饱，也可能是食用刺激性食物所导致，当然孩子吃东西时可能吸进太多的气体了，这样也可能会引起打嗝。

还有一种打嗝是类似嗝气，一般人体肠内的气体过多的时候，就会用以打嗝、放屁等方式将气体排出。

孩子总打嗝怎么办？

①可以在打嗝的时候，干吞一茶匙糖，这种方法可以快速止住打嗝。

②在打嗝的时候，尝试下短暂的憋气，一般还是蛮有效的。

③当吃饭的时候时，最好不要讲话，这样通常也就不会打嗝了。假如吃饭的时候已经在打嗝了，可以尝试憋气，当感觉又要开始打嗝时，快速把食物吞下。这样也可以有效应付打嗝。

除了以上这些，还可以试试憋气喝水，这种方法也是蛮有效的。当然，各种方法都是因人而异。如果家中孩子经常打嗝的话，以上这几种方法都可以试试看~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)