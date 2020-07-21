30秒偷走100万，这个小男孩震惊全印度

据印度sakshi网报道，7月15日，印度中央邦一家银行里发生一起令人震惊的盗窃案。一名10岁男童在短短30秒里当着众人的面，偷走了100万卢比（约合93040元人民币）。目前，该男童还没有被警方抓获。

男童在银行偷钱，30秒内盗走100万卢比

7月15日上午11时许，正值银行业务高峰期，一名10岁男童走进中央邦尼默杰地一家银行，直接来到未封闭的银行职员柜台前，快速拿起两叠钞票放进袋子里，然后迅速向外走去。整个过程中，没有人发现他，也没有人阻拦他。

监控视频显示，男童的整个盗窃过程仅用时三十秒。当他走到银行门口时，撒腿就跑，这才引起人们的注意。银行保安立即上前追去，但没有追到。据了解，男童偷走的现金共计100万卢比（约合93040元人民币）。

从监控视频上可以看到，男童盗窃时，另一银行柜台前有客户在排队等待，但没有任何人发现男童竟然当面偷钱。据悉，因为男童身型瘦小，从柜台里面很难看到他，所以给这起预谋已久的偷盗行为带来了很大的便利。

男童有同伙配合，两人至今未被抓获

警方接到银行报警后，立即展开调查。通过调看监控视频，警察发现，男童并不是独自作案，还有一个20岁上下的男子配合他。这名男子在银行里闲逛了将近30分钟，一直在寻找最佳时机。当银行职员从柜台里离开去往另一房间时，他立即告知给在外等待的男童，让其进来偷钱。

当地一名官员表示：“男童身材很矮，因此站在柜台前的顾客未能看见他在偷钱。银行保安已经尽力去追了，但两名小偷分开逃跑，因此没有追上。”

当地警方认为，这是一起团伙盗窃案，这个团伙在其他银行似乎也作案过。因为儿童不容易被人察觉，所以这个盗窃团伙经常让儿童去犯案。

目前，两人还没有被抓获。此案的更多细节有待警方公布。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)