人贩子最爱“偷”这个年龄段的孩子，请一定要当心！

说到拐卖儿童，相信每个家长都会对人贩子恨得牙痒痒。而据一项网上研究发现，有两个年龄段的孩子最容易被人贩子盯上。下面，就让我们具体来看看：

4-7岁的男孩

人贩子喜欢4-7岁的男童，通常有这些原因：

1.传统思想影响

许多偏远地区的农村家庭还保留着重男轻女的思想，他们希望家里能有一个男孩可以传宗接代，传承家业。如果家里不能生出男孩，他们很可能会从人贩子手中买一个男孩回来。

正是因为有这种需求，人贩子就会想尽办法拐骗男孩，卖到偏远地区。

2.认知能力不强

4-7岁男童的认知能力不强，相比同龄女孩显得更弱一些。而在很多大人眼中，女孩是弱势群体更应被照顾，出门在外，大人更关注女孩而忽视了男孩。实际上，这个年龄段的男孩子比女孩发育要晚一些，认知能力更差一些，更需要大人的照顾和关注。如果大人总是忽视，孩子就容易被人贩子盯上。

13-18岁的女孩

女孩子为什么长大了，反而会被人贩子盯上呢？

1.女孩在青春期极易被误导

这个年龄段的孩子是进入了青春期，孩子的心智逐渐发育成熟，但与男孩子相比，女孩的身体还不够强壮有力，遇到人贩子时很危险。

另外，女孩子进入青春期后，常常会有自己的想法，很容易被人贩子误导做出错误的决定，让自己人身安全受到威胁。也可能会因为害怕，宁肯默默承受，也不肯抗争，这让人贩子有了犯罪的机会。

因为这个年龄段女孩的思想还不够成熟，所以家长一定要多多关心她们，帮助她们，让孩子能够更好地保护自己。

2.女孩比男孩更加叛逆

与男孩子相比，这个年龄段的女孩更为叛逆，但很多家长对此并不知情。13-18岁正处于青春期，女孩的情绪波动比同龄男孩更大、更激烈，常常会做出一些偏激行为。比如，和爸爸妈妈吵架了、成绩不理想了、或者遇到其他一些不愉快的事情，有的女孩就会离家出走。女孩子一个人外出无人保护，这就给了人贩子可趁之机。

因此，女孩子进入青春期后，大家要多留心观察她的情绪反应，并多多沟通，照顾好她的情绪。

有这些特点的孩子，更容易被拐走

说完了年龄段，我们继续来总结。其实只要仔细比较一下就会发现，人贩子也是有一定的选择性，拥有以下特点的孩子往往更容易成为他们的目标。

1.只有一个成人照顾的孩子

带过的孩子的都知道，孩子们不仅需求多，还很难控制自己的行为，一不留神就可能逃离大人的视线范围。所以如果是一个人带孩子，那么不仅非常累，还很难全程看着，稍一疏忽，孩子就可能自己走丢或者被人贩子带走。

2.在人群密集区域玩的孩子

人群密集区域容易冲散孩子和家长，而且更有利于人贩子隐藏和逃跑，所以在这些区域的孩子往往也是人贩子的主要目标。常见的人群密集区域有公园、超市、商场等等，带着孩子在这些区域时，一定要在多加注意，尽量别让孩子单独玩耍。

3.老人带的孩子

很多家庭里老人都非常乐意带孩子，但是因为年级偏大、精力有限，所以在照顾孩子的时候，难免有力不从心的情况，而孩子又比较好动，老人很可能因为体力不支而坐下休息，并且让孩子在旁边活动，相应的也就容易成为人贩子的目标。

4.带孩子时喜欢玩手机的

现如今手机不仅是通讯工具，更是娱乐设施，很多大人在外出带娃的时候，也忍不住刷会手机。而一旦全身心投入到手机，那么就会忽略对孩子的看管，人贩子也可能轻松把孩子带走。所以带着孩子出门，一定不能玩手机，即便是来了重要的电话，也要紧紧牵着孩子。

防范人贩子，这些事你要做好

1.即便是在医院也要有防人之心，不要把宝宝交给不认识的医生或者护士。大人在休息的时候，最好能锁好房门，不要让陌生人进来。

2.哪怕是再有急事，哪怕时间很短，也不要把孩子交给陌生人照看。如果没有时间照顾孩子，那么请交给可以信赖的人，比如亲朋好友，自己认识的医生或者护士等。

3.出门在外，对陌生人要有一定的警惕心，不要让他们主动接近孩子，哪怕是老乡、新保姆、新认识的朋友等。

4.外出的时候，将孩子交给父母、公婆等人照看。带孩子外出的时候，也要随时看住宝宝，不给人贩子有可乘之机。

5.在任何时候，都要拒绝陌生人抱孩子；发现有人要强抱孩子，那么不要犹豫，立即大声呼救并且报警；随时注意公园、小区、幼儿园门口等地区形迹可疑的人。

6.如果孩子比较大，那么就要教育他：不要随便接受陌生人的食物，不能跟着他们走，更不能跟着陌生人玩。

7.在任何时间、任何地点，都不要让宝宝离开自己的视线，尤其是在人多的地方！

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