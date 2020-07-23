真叫人头秃！“卸货”后，肚子怎么还那么大？

相信很多新妈妈都有这样的经历，明明孩子已经出生好一段时间了，自己的肚子居然还是那么大，这到底是怎么一回事，真让人头秃！来来来，今天育姐就为大家来解密：

淡定！给子宫一点时间

子宫可以给胎儿提供一个舒适的营养和生活环境，而宝宝从受精卵慢慢发育成一个完整的胚胎，都是在子宫里进行的。随着胎儿不断发育，子宫也随之变大，通常来说，妈妈的肚子在怀孕三个月时就开始变大。

分娩后，尽管宝宝不住在子宫里了，但是子宫内膜和子宫颈仍旧保持原来的大小。想要让子宫恢复成孕前大小，是需要一段时间的，所以不要着急，给子宫一点时间好嘛？

一般而言，肚子君会在生娃两个月后恢复，大家只需耐心等待就好啦~

子宫收缩得好，肚子越来越小

一般来说，妈妈肚子的大小主要由子宫收缩修复情况决定。分娩后子宫重量开始变小，逐渐开始恢复。产后一个星期左右，子宫的重量减少到500克以下，并且子宫进口关闭。产后两个星期左右，子宫的重量减少到不足250克。产后一个月，子宫口开始发生变化，体积稍微变大。产后45天左右，宫颈口向内膜开始有糜烂的现象，持续15天后，也就是产后60天时，子宫内膜开始自我修复，肚子也就慢慢变小了。

子宫恢复得好不好？看这两点

那么，怎么判断子宫恢复得好不好呢？主要可以通过以下两点：

（1）摸摸肚子

产后，妈妈可以摸下自己的肚子，会感到有球状物的存在。随着时间的增长，这中现象会逐渐消失。如果你是这种状态，说明身体正在恢复。

（2）观察恶露

妈妈生娃后，刚开始会排出大量恶露，颜色大多是暗红色。随着时间的推移，恶露会发生一些改变，颜色逐渐变淡，从暗红色变为黄色再慢慢变为透明。还有，原来比较浓的恶露也变得越来越清淡。

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