看了四维照，准妈妈被吓哭！网友：精彩的还在后面呢

前些日子被一个视频逗乐了，一位来自合肥的准妈妈，在看到肚里宝宝彩超照后立马梨花带雨，还嘟囔着：“太丑了，没见过这么丑的小孩~”

对于这位准妈妈的吐槽，不少网友也是深有体会，纷纷表示自己宝宝在肚里的时候，也长得很随心所欲，更有妈妈们表示不仅是在肚子里，孩子刚出生的时候，也丑到想要塞回肚子里回炉重造。

新手妈妈霖子（化名）就有类似的经历。霖子本身条件很好，皮肤白皙、五官精致，身材也很好，可以说就是白富美本美了。而她老公也是高大帅气，远远看去还神似某男明星，好友们都说他们两真的是门当户对。

夫妻两颜值炸裂，也让霖子相信自己的孩子无论是男是女，一定也能拥有高颜值，毕竟爸爸妈妈的基因如此优秀。然而当霖子经过十月怀胎分娩之后，她看到孩子的第一眼就心态崩了，这孩子长得实在是太难看了，要不是自己一直看着，差点以为被护士掉包了。

对此霖子怎么都想不明白，不是说孩子的长相基本都遗传父母吗？自己和老公的相貌都不错，怎么孩子皮肤红一块紫一块的，皮肤也都是皱巴巴的一点也不光滑，真的好难看啊~

相信不少妈妈也有类似的疑惑，怎么孩子出生后那么难看呢？

1.顺产会挤到头

宝宝刚出生那会，头占了全身1/3，而身体只有成年人的1/20；另外他们头顶上还留有囟门，头骨没有完全闭合。因为此时他们的骨头比较软，所以在经过产道的时候，头会被挤变形，变得细一些、尖一些，五官也会因此受到影响，宝宝的颜值自然不太好看啦。不过新手麻麻们不用担心，因为这种变形会在宝宝出生后1-2周之间恢复，颜值自然就能慢慢回来了。

2.皮肤又脏又油腻

众所周知，在怀孕期间宝宝一直泡在羊水里，为了隔离皮肤和羊水以免被泡坏，宝宝皮肤表面会分泌一层厚厚的胎脂，这层胎脂既防水又抗菌，可以保护宝宝，但同时也会让宝宝看起来很油腻、很脏。随着宝宝出生后，胎脂的作用就失去了，于是就会在几天内逐渐脱落，宝宝也就恢复了令人羡慕的水嫩肌。

3.眼睛肿胀像金鱼

刚出生那会，宝宝的眼睛大多比较肿胀，看起来就像是金鱼的大眼泡。其实这也是一种正常的生理现象，在分娩的过程中，因为受到产道内的压力所致，所以爸爸妈妈们也不用着急，只需要耐心的等上几天，就能看到宝宝水汪汪的大眼睛了。

4.胸部提前发育？

有不少新妈妈发现，刚出生的宝宝胸部就有了发育了迹象，更可怕的是自己家的还是个男娃。但其实这是宝宝受到了妈妈体内雌激素的影响，导致乳房提前发育所致，而且这种刺激，无论是男宝还是女宝都无法幸免，有些甚至可能还有奶水流出。当然这也是正常情况，爸爸妈妈们不需要做特殊处理，一般在几周以后就能恢复正常了。

说了这么多，也是为了稳住各位新手爸妈，面对自己的丑娃一定要有耐心，可千万别急着把他们“丢了”，只要小可爱们模样长开，“丑小鸭”自然变成“白天鹅”！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)