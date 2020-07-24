暑假有事做了丨教育部：每周劳动时间要满2小时

虽然今年暑假来的比较晚，但是它很短啊~

然而虽然今年的暑假比往年短，但是依然有一个多月，不少爸爸妈妈也开始考虑暑期给孩子准备点什么，好让他们过个“快乐”暑假。没想到还没想好暑期计划，教育部却先帮孩子安排上了：

近日，教育部印发《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》，文件要求在大中小学设立劳动教育必修课程。大中小学每学年设立劳动周，小学以校内为主，小学高年级可适当安排部分校外劳动；普通中学、职业院校和普通高等学校兼顾校内外，可在学年内或寒暑假安排，以集体劳动为主，由学校组织实施。

中小学每周课外活动和家庭生活中劳动时间，小学1-2年级不少于2小时，其他年级不少于3小时；职业院校和普通高等学校要明确生活中的劳动事项和时间，纳入学生日常管理工作。

那么问题来了，为什么要让孩子劳动？

教育部发话了，老师家长自然会积极配合，只是也有不少人提出质疑，现在家庭条件都比较好，为什么一定要让孩子参与到劳动，多留点时间学习不“香”吗？答案当然还是劳动更“香”啦~

1.培养生活技能

孩子不会一直生活在家长的羽翼之下，还是需要一定的生活技能，否则将来走向社会将会走的很困难。所以在生活中，应该让孩子适当做些家务劳动，从简单到复杂，慢慢的培养他们的生活技能。

2.培养家庭责任感

虽然孩子们还比较小，但是他们也是家庭的一员，所以也有义务去学习和分担家庭责任，这其中就包括家务劳动。平常要把一些家务分配给孩子，让他能感受到自己也是家庭的一员，慢慢也有了照顾家庭其他成员的责任感。

3.可以收获成就感

对于孩子们来说，家务也是一项项挑战，当孩子能独立完成时，他们就感觉自己也能独立完成一项任务了，同时收获成就感，这对孩子未来的发展非常有利。

4.帮孩子建立自信

孩子完成一项家务的时候，做家长的必然要给予一些表扬，而小孩子非常吃“表扬”这一套，为此他们会格外高兴。并且因为是靠自己的力量完成的任务，这会让他们觉得自己很厉害，会对生活更有自信。

5.培养亲子关系

如果安排孩子做家务的时候，家长也能参与其中，那么在把家里收拾整洁的同时，还可以有更多和孩子交流的机会。这样不仅孩子得到了锻炼，家长们和孩子的关系也会更加亲密。

孩子不爱劳动，我们该怎么做呢？

相信不少妈妈都已经认可孩子做家务的的重要性，但是当实施“培训”计划的时候，却发现孩子不怎么配合，那么我们该如何解决这一情况呢？

1.家长要做好榜样

孩子对一件事情是否有兴趣，往往会受到父母的影响。如果爸爸妈妈觉得劳动非常辛苦、有失身份，是因为没有办法而为之，那么还怎么让孩子心甘情愿的做家务呢？所以家长们要先具有对劳动的尊重和自豪的感情，日常生活中也要多参与家务劳动，给孩子树个好榜样。

2.灌输劳动光荣理念

让孩子主动劳动的最佳方法，就是让他们具有“劳动光荣”的观念。所以在日常教育中，要给孩子灌输“劳动光荣，懒惰可耻”的观念，让他们知道劳动是财富的来源，是创造世界的必备活动之一。在孩子劳动的过程中，也要让他们有充实、幸福、愉悦的感觉，孩子就会逐渐爱上劳动了。

3.力所能及的事情

其实大部分孩子都有爱劳动的天性，比如在学会走路之后，你会发现孩子很乐意帮你做家务，家长们要抓住这段时间好好培养。因为这个时期的孩子手脚还不是很协调，做起事情来很费力，所以一定要安排他们力所能及的事情，比如收拾玩具、扫地等等；此外不要因为孩子做的不好就批评他们，而是耐心的引导他们把事情做好。

4.让孩子分担家务

孩子的好奇心和模仿力很强，尤其是在幼儿时期，对于家务劳动也充满了热情。此时爸爸妈妈们要抓住时机，让孩子参与到家务活动中，无论大小只要孩子能参与其中体验到劳动的乐趣即可。

5.让劳动变得有趣

单纯做家务比较枯燥，孩子很快会失去兴趣，所以不妨让它有趣起来。比如孩子在洗衣服的时候吹肥皂泡，擦桌椅的时候玩水，记住不要随意阻止他们，因为单纯的义务毫无乐趣，很难让孩子爱上劳动、坚持劳动。

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