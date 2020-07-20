女儿遭强奸后怀孕，爸爸觉得丢人竟将其掐死

在印度、巴基斯坦等南亚国家的农村地区，一些家长为了维护所谓的“家族荣誉”，会亲手杀死遭性侵或与人私奔的女儿。据英国《每日邮报》报道，近日，印度一位17岁女孩遭人强奸并致怀孕，其父亲得知后，竟一怒之下掐死了她，令人震惊。

17岁少女被查出有孕，爸爸怒不可遏

据了解，这起悲剧发生在印度东北部北阿坎德邦巴盖什沃尔地区的曼托利村。警方表示，受害少女一直和爷爷奶奶在一起生活，7月7日，她告诉爷爷奶奶自己身体不舒服。随后，爷爷奶奶带她去医院看病，结果检查显示她怀孕了，爷爷奶奶立马告知了儿子。当天晚上，孩子爸爸气冲冲地来到爷爷奶奶家，但不久后就走了。令人没想到的是，次日凌晨5点，气愤的爸爸再次来到爷爷奶奶家，将正在熟睡的女儿掐死。

7月8日，爸爸通知其他村民，称女儿自杀了，他已经把她埋了。

警方正在调查，此类案件在印度频发

当地警察在接受《印度时报》采访时表示，7月7日，他们接到医院通知，发现一名少女怀孕。根据印度未成年人保护的相关法案，这是一起案件，于是他们开始展开调查。没想到第二天警方发现怀孕少女已去世，并且已经下葬。

7月9日，警方将少女的尸体挖出，并询问爷爷奶奶了解相关情况。随后，警方从少女的遗体中提取了胎儿的DNA样本，以查明强奸者。警方表示“调查工作正在积极推进中，罪犯很快就会被抓获。”

据悉，印度最近发生多起女童和少女遭人凌辱案件。6月底，一名14岁少女遭到两名歹徒强奸后奋力反抗，不料激怒歹徒，女孩最终被活活烧死。6月早些时候，中央邦查塔布尔县的一名四岁女童遭人奸杀，尸体被扔进井里，震惊全国。

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