进入孕期，这些用品请换新，千万别省钱！

对于女性而言，怀孕是一项既光荣又艰巨的任务，需要面临很多困难和痛苦的挑战。怀孕期间，体内激素水平上升，准妈妈会出现乳房胀痛、皮肤粗糙干燥、长妊娠纹等情况。因此，保持孕期身心健康对准妈妈很重要，在生活中更是要注意细节。比如以下这些用品一定要换新的，千万别对自己吝啬，快来瞧瞧吧。

1.鞋子

怀孕期间，准妈妈的体重一直在增加，脊柱和双脚承受压力也随之上升。通常来说，准妈妈在孕期身体虚弱，因此一定要穿舒适的鞋子。建议购买布鞋或软底胶鞋，这样能有效减轻双脚承受的负担，还可以降低发生意外的风险。

2.护肤品

大家都知道，一般女性用的护肤品或多或少都含有化学成分，而这些化学成分对人体有一定的危害性。所以，准妈妈在孕期不要使用含有化学成分的护肤品，以免影响胎儿的健康和安全。

怀孕期间，大家要买一些天然成分的健康护肤品，这样既可以呵护肌肤，还不会影响胎宝宝的健康成长。

3.牙刷

怀孕期间，准妈妈的身体健康和个人卫生对胎儿有很大的影响。而其中最容易被大家忽视的就是孕期的口腔卫生。日常生活中，大多数人的卫生习惯通常是早晚各刷牙一次。但就算如此，口腔疾病还是经常发生。

俗话说，牙疼不是病，腾起要人命。如果准妈妈在孕期患上口腔疾病，那真是一件十分麻烦的事。因此，大家一定要注意牙刷的使用时间并及时更换。如果发现牙刷的刷毛已经变形，那说明要换新的牙刷啦~

4.内衣

女性怀孕后，体内孕激素一直在增加，会导致乳房二次发育。因此，怀孕前穿的内衣在怀孕后往往就不能再穿了，应及时买新的。建议大家购买哺乳内衣，这种内衣可以给准妈妈提供舒适透气的环境，又能方便日后的母乳喂养。

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