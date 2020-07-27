打过胎的人为何瞒不住医生？多是因为有这些表现

年轻时的冲动，让不少女性都经历过流产，这是她们不愿揭开的伤疤。但是，这里小编要提醒下大家，如果是去医院看妇科病或是再孕后去产检，那么就一定要把有流产史如实告诉医生，以方便医生及时确诊。不要企图去隐瞒事实，毕竟在专业人士面前，你是瞒不住的……

有流产史的女性，往往会有这些明显特征

1.月经紊乱

月经是一个直接反映女性身体健康的重要指标。女性月经正常，通常说明她身体健康状况良好；女性月经异常，经常失调，那么往往是暗示她的身体出现了问题。

流产会对月经造成影响，只要去医院检查，专业医生很容易就会判断出来，是瞒不住的。

2.难以再孕

众所周知，流产会对子宫内膜的再生功能造成损害。如果流产次数较多，会对子宫内膜带来严重影响，有可能导致子宫丧失受孕能力，出现受孕困难或无法受孕的情况，这会进一步影响到家庭关系的稳定与和谐。

3.有心理阴影

流产除了会造成身体损伤外，还会给心理带来巨大的不良影响。要知道，女性往往是感性的，内心多愁善感，很多女性流产后会对孩子感到亏欠，甚至长时间都情绪低落。如果没有及时做好心理调节，有可能造成心理阴影，严重的甚至会有精神问题。因此，对于这类女性而言，心理调节很重要。

流产后，如何做好术后护理？

对于选择流产的女性而言，做完流产手术后一定要做好术后护理，让身体尽快恢复。

1.保持均衡饮食

女性接受流产手术后，身体状况欠佳，一定要注意营养补充。日常饮食要注意营养合理搭配，多吃清淡食物，少吃或不吃刺激性食物。多补充一些高蛋白，对身体恢复很有帮助。

2.做好私处护理

流产后，女性的私处护理很重要。保持内衣干净卫生，能有效避免细菌污染，并且注意要使用正确方法清洗内衣。

3.拒绝性生活吗

流产后，一个月内都不可同房。如果身体没有恢复就开始进行性生活吗，会妨碍子宫收缩，甚至造成子宫二次损伤，这对身体健康有很大影响。做完手术后一定要多休息，身体才是第一位。

4.保证充足的休息

做完流产手术后一定要多多休息，让身体尽快恢复。通常而言，手术后应卧床休息两三天，然后才能下床活动，而且活动程度也要从轻到重慢慢增加。术后15天到30天，应以休息为主，锻炼为辅，让身体更好地恢复。

流产只是万不得已的选择，要知道流产对身体的伤害真的不小！

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