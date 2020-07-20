痛心惨剧！14岁少女坠楼身亡，生前或遭知名企业家性侵致怀孕!

2020年6月28日，成都双流区发生一起坠楼事件，女孩祝小小(化名)从自家11楼一落而下，结束了短暂而痛苦的一生。

女孩身份证上登记的出生年月日为2005年11月26日，尚未满15岁。

就在今年6月初，她被诊断为存在重度抑郁症状，并按照医生的嘱咐服用抗抑郁药。出事前一周，因为在学校被老师体罚，小小产生了厌学情绪，她离开了学校，并找了一份发传单的兼职。

事情发生的当天，小小接了一通电话后心情不好，到处打电话喊朋友一起喝酒。根据朋友的描述，她喝了很多酒，已经醉了。之后她和母亲一起回了家，母亲刚合上门，就看见她径直朝客厅的窗户走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰头倒下去。

“从进门到坠楼，前后十秒钟不到。”强烈的轻生念头，让她连丝毫犹豫和留恋都没有。

逝者不可追，表面看来，女孩的悲剧是因重度抑郁一时想不开引起的。可深究下去，我们才知道，这位花季少女生前遭受了多么令人震惊愤怒的事情——曾遭人强奸致怀孕堕胎!而罪犯，竟是一名成功人士、知名企业家——46岁的邱某。

原来，就在去年，道貌岸然的邱某通过QQ“附近的人”功能或QQ群联系上祝小小，两人成为网友。逐渐熟悉之后，邱某给祝小小发红包，让她拍下私处照片和视频给他看。不谙世事的女孩收下红包，如约照做。

但随后邱某又要祝小小和他见面，祝小小起初不同意，邱某则以照片和视频作为要挟，称不见面就发这些发给学校和她的父母。

出于害怕心理，小小不得已到某酒店和邱某见了面，并在邱某的胁迫下和其发生了性关系，当时还未满14岁。

两人的关系持续了一段时间，直到去年9月份，妈妈朱琴华看到了女儿和邱某往来的信息，以女儿的名义发信息将其骂了一通并删除拉黑。

可是在她不知道的时候，邱某又将祝小小加了回来，甚至色心不死地让她介绍学校其他的女同学给他认识。好在，祝小小并未同意。

而后就是在今年的2月份，朱琴华发现女儿没有来例假，去医院检查之后竟然发现女儿怀孕了!

随后朱琴华迅速向警方报了案，并带女儿做了引产手术，而迅速立案侦查的警方通过检测胎儿的DNA样本，确定了是邱某的孩子。

目前，邱某涉嫌强奸一案已经在审查逮捕阶段，具体的情况暂时还无法得知。可无论罪犯获得多久的刑期，那个14岁的小小永远也不会回来了。

每次发生这样的悲剧，我们都很想问问，为什么世上的坏人这么多，为什么一次次将魔爪伸向未成年人?!可无论怎么愤恨和不满，我们能够做的，就是尽量教孩子保护好自己。

在这个事件中，尚且年幼的小小，被坏人给的红包所引诱，以为只是拍个照片和视频，可随后发生的一切，却超出了她个人的承受能力。相信如果回到那一天，她一定不会点开让自己逐步坠入深渊的红包。

其实，这样的套路在网络上很常见，心怀恶意的成年人，利用未成年人的单纯以及对金钱的渴望，引诱他们做下伤害自己的事情。

10岁女孩小美，领取40多岁的网友红包后，被威胁拍下裸替淫秽视频;

50多岁男性冒充富二代，以发红包的方式要求未成年人拍裸照，并涉嫌强奸儿童;

……

孩子年纪小，在金钱攻势下很容易相信陌生人。又因为害怕等因素，不敢告诉家长自己受到了威胁，殊不知这样反而导致了更加严重的后果。

那么家长一方面需要让孩子提高警惕心，在网上不要随意和陌生人聊天，领取陌生人的红包这种行为更不能有。另一方面，说了无数遍的性教育万万不能少。有相关数据显示，仅2019年一年，公开报道的儿童性侵(18岁以下)事件高达301起，受害人更是达到807人。面对于此，家长们还能再将性教育视为洪水猛兽吗?

那么当孩子被侵犯了，父母又该如何做呢?

1.报警。出于任何不想惹麻烦或是害怕丢脸的心理不愿报警，其实也是对孩子的伤害。无论如何，都要让坏人得到应有的惩罚。

2.最重要的一点，家长一定要告诉孩子，这不是TA的错！很多孩子在被性侵后，不仅承受着自己内心的煎熬与悔恨，还可能遭到家长的斥责和辱骂，这样下去，孩子就会产生自我否定乃至厌世的情绪。

所以，父母要保持冷静，不要过于斥责乃至辱骂殴打孩子。而是要告诉孩子，虽然发生了这种事情，但是TA仍然是父母心中的宝贝，TA仍然是一个完整的人，TA仍然可以拥有美好的未来。

3.注意观察孩子的情绪。就像小小一样，孩子遇到这样的问题，再加上一些其他原因的催化，很可能会有抑郁倾向，家长要尽可能开导他们，或是寻求专业心理医生的帮助。

我们希望所有孩子都生活在光明之下，但阴影之处总有坏人。在乱象重生的网络世界，教会孩子分辨是非，给予孩子正确的性教育，让孩子保护好自己，才是最关键的。性知识，不要留给坏人来教!

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