想减肥？蒸粗麦粉吃起来，对身体健康好

蒸粗麦粉是一道北非传统菜，现在也受全世界各地人们的喜爱。粗麦粉是由硬质小麦或粗面粉制成的，很好买到。

蒸粗麦粉通常被认为是一种健康的面条替代品。蒸熟后的蒸粗麦粉又轻又蓬松。此外，准备起来也很容易。它也可以与蔬菜或其他谷物结合，如藜麦、糙米或玉米粥，为你的饮食添加更多的营养和氨基酸。下面来说说它的健康益处。

1.抗氧化

硒是一种强大的抗氧化剂，可以帮助身体修复受损细胞，减少炎症，对甲状腺健康也有作用。硒对于正常的甲状腺功能至关重要，保护它不受损害，并促进激素的产生。蒸粗麦粉中的硒可以通过减少体内炎症和氧化应激来降低患心脏病的风险。它的抗氧化作用也有助于减少斑块和低密度脂蛋白胆固醇在动脉血管和血管壁上的堆积。

2.降低患癌症的风险

一项对包括35万人在内的69项研究的综述显示，高硒血水平可以预防某些癌症。尽管，这种影响与食用富含硒的食物有关，而不是服用补充剂。一些研究明确地将缺硒与前列腺癌风险增加联系起来。

3.增强免疫系统

蒸粗麦粉中的硒也能增强免疫系统。这种抗氧化剂可以通过降低体内的氧化应激来减少炎症，提高免疫力。硒也在维生素C和E的再生中起作用，两者都能促进免疫系统功能。

4.植物性蛋白质的良好来源

大约16-20%的身体是由蛋白质构成的，蛋白质是由氨基酸组成的。氨基酸几乎参与身体的每一个代谢过程。植物性蛋白质在素食和纯素饮食中是必不可少的，使蒸粗麦粉成为最佳的食物选择。然而，它应该与其他植物蛋白结合，以确保你获得所有必需的氨基酸。富含植物性蛋白质的饮食可以降低中风、癌症和死于心脏病的风险。

5.帮助减肥

以谷物为基础的粗麦粉比大米和藜麦等谷物热量低。一杯含有不到200卡路里的热量，对于那些卡路里限制饮食的人来说是一个很好的选择。更重要的是，高蛋白质的饮食可以提高新陈代谢率，这意味着你可以在饭后燃烧更多的卡路里。

6.促进健康的血糖水平

纤维和蛋白质的结合可以帮助保持健康的血糖水平。当饭后血糖迅速上升和下降时，就会出现血糖峰值。短期内，这可能导致嗜睡甚至饥饿的感觉。蛋白质在消化过程中需要更长的时间才能分解。因此，它可以促使餐后血糖平稳。

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