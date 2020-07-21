宝宝有这几种情况很危急，赶紧就医

小宝宝不会说话，这就需要家长多多观察宝宝的状态。如果你发现孩子出现以下表现，不要犹豫，赶紧就医：

1.发烧超过38.5°

两个月左右的婴儿若测量肛温发现体温超过38.5°，建议及时就医。宝宝免疫力低，发烧可能引起感冒甚至脑膜炎，家长们一定要小心呵护。

2.黄疸严重

家长平时应多观察新生儿的肤色，如果宝宝的皮肤越来越黄，可能是有黄疸。当然，并非所有的黄疸都有危险，部分黄疸会自行消失，如果不消失则可能会影响孩子的身体健康，严重时会引发癫痫或诱发大脑疾病。出现这样的情况，医生会建议给宝宝做光疗增加胆红素分解，或增加喂食频率，通过排便排出多余的胆红素。

3.呼吸不畅

如果婴儿呼吸急促，可能是出现呼吸窘迫问题。另外，如果宝宝的嘴唇出现青紫现象，舌头或者口腔粘膜变蓝，这时候一定要及时就医检查宝宝身体情况。

4.吐浅绿色胆汁

新生儿有时会有呕吐的情况，引起呕吐的原因有很多，包括大哭、咳嗽、吃太多等等。如果宝宝发生呕吐的情况，家长要及时观察呕吐物的颜色，如果其为浅绿色，那么家长要重视这个问题。因为这说明宝宝可能有肠道堵塞问题。除此之外，如果呕吐物是咖啡渣的样子，则可能有内出血问题。若宝宝在头部受伤后发生呕吐，更需要立即检查是否有脑震荡情况。

5.脱水

宝宝脱水常常会有口干、嗜睡、眼窝深陷的情况。另外还可以通过尿布进行观察，一般来讲出生后的6天内，尿布的使用量是每天增加1片，6天后每天用6片左右，如果观察到宝宝的尿布不湿，则可能是脱水问题，需要及时补水。

总之，家长要小心呵护宝宝，注意观察宝宝的身体情况，如果发现宝宝有以上现象，应及时就医。

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