原来，苦菊能镇痛，也能缓解月经不调！

自然疗法，如药用植物，自古以来就被用来治疗各种症状，包括疼痛。野生莴苣又称苦菊，是一种因其止痛特性而闻名的植物。虽然苦菊可能有几个健康益处，但许多人并不知道摄取这种植物可能产生的副作用。下面和大家说说苦菊的健康益处和潜在危险。

苦菊能减轻疼痛吗?

苦菊含有乳果酸和乳果霉素，这些苦味物质作用于中枢神经系统，产生镇痛和镇静作用。这些化合物被认为是倍半萜内酯，这组有益物质最集中于属于黄芪科的植物，如莴苣、金盏花和菊苣。事实上，倍半萜内酯构成了苦菊分泌的乳物质乳杆菌的很大一部分。

其他可能的好处

除了疼痛之外，野生莴苣被推广为各种条件下的自然疗法，如：焦虑、呼吸状况、月经不适、关节炎、癌症、失眠症、循环不良、躁动、泌尿系感染。它也被认为具有抗菌性能，适用于皮肤。

虽然你可以在许多医学网站上找到关于苦菊治愈能力的信息，但是目前还没有科学研究来支持使用野生莴苣治疗上述任何疾病。研究确实表明，来自黄芪科的其它类型的倍半萜内酯在减轻炎症方面是有效的，如哮喘和关节炎。

此外，一些倍半萜类化合物具有抗氧化、抗菌和抗肿瘤的特性。例如，菊花，菊科的一个成员，含有洋甘菊烯，一种倍半萜，显示出强的抗氧化性能。黄芪科植物中也含有丰富的单酚内酯，在试管研究中，单酚内酯抑制白血病细胞的生长。

副作用、潜在危险和替代方案

由于缺乏对野生莴苣补充剂的研究，这种补充剂的潜在副作用是未知的。没有办法知道野生莴苣提取物如何与某些药物相互作用。此外，摄入苦菊可能引起幻觉，这可能是危险的。

姜黄和ω-3鱼油补充剂也减少疼痛和炎症，副作用少。其他以证据为基础的、自然的减轻疼痛的方法包括瑜伽、运动、冥想、针灸和热疗更安全。

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