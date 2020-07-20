照顾新生BB，没你想得那么复杂

宝宝呱呱坠地后，照顾宝宝是一个艰辛的过程。特别是新手爸妈，他们缺乏育儿经验。下文会罗列出照顾新生儿需要注意的一些事项，大家快做功课吧~

新生儿是否需要洗脸

医生建议给宝宝洗脸，因为宝宝们的新陈代谢很快，而且空气中有灰尘，如果不给宝宝洗脸，他们容易出现湿疹或者其它问题。

需要经常给宝宝洗澡吗

夏天气温高，宝宝出汗多，为了宝宝感觉舒适，很多家长会一天给宝宝洗好几次澡。事实上，宝宝皮肤分泌的油脂不多，如果经常给他们洗澡会破坏他们皮肤PH平衡。因此夏天也不可过多给宝宝洗澡。

要不要用奶水给宝宝去头垢

宝宝出生后的一段时间头上会有头垢，有些家长用奶水给宝宝去头垢，结果导致宝宝头上起了疹子。其实，宝宝的头垢一定时间后会消失的，所以家长们不要用偏方。

新生儿的指甲是咬还是剪

宝宝的指甲长得很快，为了避免宝宝挠到自己，所以剪指甲很关键。但很多老人却反对给宝宝剪指甲，反而认为用咬的方式更好。事实上，给宝宝剪指甲是非常合理的，只不过剪指甲时要当心别伤到宝宝。

应该让小宝宝睡头型吗

有些家长对宝宝关心过度，在宝宝很小的时候为了他们能睡出好看的头型就固定宝宝的睡姿。事实上自然的头型最好。只要宝宝没有偏头问题，没必要为了头型而固定宝宝的睡姿。而且小宝宝过早用枕头不利他们的发育，还影响他们的睡眠。

爽身粉可以随便用吗

给宝宝用爽身粉是很常见的事情。夏季用爽身粉可以防止宝宝长痱子，澡后用爽身粉，可以让宝宝更舒适。但爽身粉不能乱用，宝宝身上有褶子，在擦爽身粉前，要先把褶子内的水擦干，之后才能擦爽身粉。而且擦爽身粉的量要合适，不可过多。

要给新生儿喂水吗

很多家长认为宝宝出生后应该给他们喂水，实际上宝宝的胃很小，而且母乳里含有水，所以一般情况下无需给新生儿喂水。

总之，照顾新生儿是一份“苦差”也是一门技术活，家长们想护理好宝宝，可以参考上文中的注意事项。

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