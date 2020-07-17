台湾女童双脚被继父烫伤，伤口溃烂家长不闻不问

据台湾媒体报道，近日有网友爆料，一名4岁小女孩双脚被严重烫伤，且已经溃烂发炎，但她的爸妈却对此不闻不问，事发两个星期都不带她去就医，引起公愤。

继父用开水体罚，被检方羁押禁见

事发后，当地警方将女孩的继父传唤到案并展开调查。女孩的爸妈刚开始供称，两个星期前，女童在浴缸里玩热水，不小心将自己臀部和双脚烫伤，妈妈仅仅带她去诊所就医。案发时继父正在上班，否认自己虐待孩子。

但是当台南市家防中心再次前往小女孩住处，并对继父和女孩母亲的口供进行核实比对时，继父或许自知罪责难逃，终于承认因管教不当，用热水泼洒女童，导致其双脚掌和臀部严重烫伤。

检察官审讯后认为，24岁继父有重大犯罪嫌疑，有反复实施伤害行为和勾连证人串供的可能，向法院申请羁押并禁止其会见他人。女童妈妈因证据不足，审讯后被释放。

女童二度烧烫伤被送医救治，亲友上网声讨孩子父母

据当地警方透露，6月27日，他们接到报案称，辖区一栋公寓大楼里发生纠纷，便派警察前往处理。当时孩子继父与岳母发生争执，事发后女孩的舅舅赶到现场，发现外甥女脚部被烫伤敷有药膏。随后，警方叫来救护车将小女孩送往医院，并将此事通报给社会局。据悉，小女孩伤势主要集中于后背和双脚，二度烧烫伤，目前正在烫伤中心接受治疗。

事发后，女孩母亲的亲友在网上爆料，并发布多张女童脚部烫伤溃烂的照片，要求孩子的继父和妈妈承担责任。还有亲友公布了女童自述被虐待的视频，控诉孩子受伤期间疼得难以上厕所。即便孩子尿失禁了，两个大人还在虐待她。亲友还表示，女孩的妈妈一共生了4个孩子却不管不问，整天忙着谈恋爱。

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