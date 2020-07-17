想减肥，请把早餐换成它！

早餐沙拉正在成为新的健康时尚风潮，早餐吃沙拉是一个很好的方式开始你的一天。早餐吃沙拉还可以提高你的情绪和生产力，改善你的消化，甚至帮助你减肥！

早餐沙拉通常由蔬菜和各种其他食物组成，如鸡蛋、奶酪、水果、坚果、种子、谷物和豆类。你可以获得一系列的健康福利。

会提高情绪和工作效率

早餐吃什么会影响你的情绪和精神表现。高碳水化合物和低脂肪的早餐，如均衡的早餐沙拉，往往比低碳水化合物、高脂肪的选择，如鸡蛋、土豆饼和培根更能改善心情和减少疲劳。随着年龄的增长，绿叶蔬菜对保持大脑功能尤其有效。反过来，这些因素可能会提高你的生产力。还有表明，绿叶蔬菜、辣椒和十字花科蔬菜，如花椰菜或卷心菜，可能会产生一些抗抑郁的好处。因此，将它们添加到沙拉中可能会进一步增强你的情绪。

促进消化

早餐沙拉富含水和纤维，有助于消化。纤维有可溶的或不可溶的。不溶性纤维会促进肠道蠕动，减少便秘的可能。像大多数早餐沙拉一样，富含液体的食物也有助于改善便秘。另一方面，可溶性纤维为肠道益生菌提供食物，这些细菌反过来产生短链脂肪酸。这些可以保养你的肠道细胞，减少炎症，并可能会缓解某些肠道疾病，如肠易激综合征、克罗恩病和溃疡性结肠炎。

有助于减肥

值得注意的是，早餐沙拉有助于减肥。它们不仅富含纤维和水，而且还需要不断咀嚼。这些都可以减少饥饿和增加饱腹感，使你少吃。此外，水果和蔬菜，是大多数早餐沙拉的主要成分，往往具有低热量。这意味着它们提供较低的热量，这可以进一步有助于减肥。

免受疾病的侵袭

记住，经常吃高脂肪或高糖早餐可能会增加你患心脏病的风险，或导致你产生更多的腹部脂肪，这是许多慢性疾病的危险因素。因此，用沙拉代替传统的早餐可能有助于保持心脏健康，防止其他慢性疾病。

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