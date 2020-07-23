一般到这个年龄，孩子就会“看脸色”

孩子什么时候学会了看脸色？日内瓦大学（UNIGE）和瑞士情感科学中心（CISA）的一组科学家对这一问题做出了初步答复，他们比较了5岁、8岁和10岁的儿童，并做了相关实验。

8岁以上儿童能看脸色

这项发表在《情感》杂志上的研究结果表明，如果8岁以上的孩子以前听到过快乐的声音，那么他们观察快乐面孔的时间会更长。这些对一致情感的视觉偏好反映了儿童自发的情绪编码能力，即独立于知觉模态（听觉或视觉）。

“看脸色”对成人来说很容易，但儿童呢？

为了回答这个问题，来自心理学和教育科学学院的研究人员和瑞士情感科学中心的成员们一起，以爱德华·根塔斯教授为首，研究了5岁、8岁和10岁的儿童以及成人在声音情感和面孔所传达的情感之间建立联系的能力。

不同于通常的研究，这项研究没有要求儿童的语言技能。这是一种很有前途的新方法，可以用来评估残疾儿童或语言和交流障碍儿童的能力。

两张表情面孔的测试

研究小组采用了一种最初为婴儿设计的实验范式，这项任务被称为情绪多式联运。孩子们被暴露在情绪化的声音和表情中，表达着快乐和愤怒。在第一阶段，致力于熟悉听力，每个参与者面对黑屏坐着，听三种声音：中立的、高兴的和愤怒的，持续20秒。在第二个持续10秒的视觉辨别阶段，同一个人被暴露在两张情绪化的脸上，一张表达快乐，另一张愤怒，一张脸上的表情与声音相对应，另一张脸上的表情与声音不同。

科学家们用追踪技术精确测量了80名参与者的眼球运动。然后，他们能够确定看一张表情脸的时间，或者是脸部特定区域（嘴巴或眼睛），是否会根据听到的声音而变化。

大学心理与教育科学系感觉运动、情感与社会发展实验室研究员Amaya Palama表示：“如果参与者把他们声音中的情绪和脸上所表达的情绪联系起来，那么我们就可以假设，他们是以一种变化无常的方式识别和编码情感，即独立于常规感知的方式。”

这些结果表明，情绪是自发的非模态编码。目前和未来的研究都在试图验证这项任务是否适用于揭示多残疾儿童的不可预见的理解情绪的能力，这将能服务于残疾儿童。

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