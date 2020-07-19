这种病毒对胎儿大脑影响很大，通过蚊子传播！

最新研究显示，随着对疫苗的研究不断深入，当母亲在怀孕期间感染寨卡病毒，该病毒会阻碍婴儿大脑中重要的胶原蛋白的发育。下面就和大家详细说一下此次研究成果。

影响胎儿大脑发育的原因

胶原蛋白对循环系统至关重要，因为它调节血管的压缩。在人脑中发现大量胶原蛋白位于静脉组织内部。研究结果可以解释小头畸形婴儿的死亡原因。小头畸形是一种先天缺陷，导致婴儿出生时头部较小，大脑通常较小，可能发育不正常。

这项研究的主要作者和研究员雷纳托·阿吉亚尔（Renato Aguiar）表示：“在之前的一项研究中，我们发现如果母亲胶原蛋白基因发生罕见突变并且感染了寨卡病毒，那么婴儿患小头症的几率更大。”

这项研究发表在6月9日的《科学信号学》杂志上。世界卫生组织说：“这两个因素加在一起，会导致非常严重的先天性寨卡综合征和婴儿死亡。”

科学家正在研究相关疫苗

科学家们正在继续研究一种疫苗，以预防主要由伊蚊传播的寨卡病毒。发表在《科学转化医学》上的一项研究分析了两种候选疫苗，发现尽管两种疫苗都能诱导中和抗体，但只有一种疫苗能够抵御病毒的挑战。

美国过敏与传染病研究所病毒疾病实验室主任、合著者泰德·皮尔森说，研究表明：“中和成熟寨卡病毒颗粒的疫苗可能是有效的。这种“保护性疫苗”刺激产生中和抗体或自然防御机制，在老鼠、灵长类动物和人类身上的临床试验表明，抗体会认识到病毒是一种威胁，并能够与之抗衡。

然而，皮尔森说“在孕妇中使用疫苗是必须要认真仔细研究，保护这些女性最简单的方法就是在怀孕前让她们对寨卡免疫。”

疫苗研制需要进一步研究

疫苗的研制可能还需要一段时间。皮尔森表示：“在包括秘鲁、哥斯达黎加和墨西哥在内的美洲正在进行第二阶段的临床研究，这将使人们更好地了解疫苗的安全性，但进一步的发展需要投资。但是，随着可观察病例数量自2016年以来的下降，疫苗研究可能会放缓。因此，我们如何从安全的候选疫苗转变为有效的候选疫苗，仍然存在未知问题和一些挑战。”。

伊蚊向其他地区的传播令人担忧，这种蚊子的传播速度比流行病学家预期的要快，而且巴西南部地区也出现了小规模的疫情。斯皮尔基警告说：“由于寨卡病在这些地区不是一种地方性疾病，人们对它没有天然的防御能力。”。

尽管面临着来自新冠危机以及登革热和基孔肯雅病爆发的挑战，但是对寨卡病毒和类似病毒的研究仍然是一个优先事项，这类研究必须得到持续和长期的财政支持。

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