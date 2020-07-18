好消息！有新技术能减轻新生儿脑缺氧的危害

缺氧会导致新生儿脑损伤、癫痫、发育迟缓和死亡。它每年都会通过怀孕、分娩并发症或早产，影响全球数以百万计的婴儿，而且其治疗方法有限，并且很少有效。好消息是，中国和澳大利亚的研究人员已经报告了一个关键的突破，可帮助保护遭受缺氧缺血性脑病（HIE）（一种脑损伤）的新生儿。

COX5a的线粒体蛋白可保护神经元

由中国昆明医科大学和南澳大利亚大学进行的一项研究，他们发现一种名为COX5a的线粒体蛋白可以在缺氧情况下，保护大脑中的神经元。实验表明，当这些细胞在低水平的氧气中孵育时，COX5a的减少会导致神经元的死亡，相反，增加COX5a水平可在缺氧时保护细胞。研究人员认为，COX5a与TPI协同工作，TPI是另一种以保护神经元而闻名的代谢酶，可能是防止缺氧婴儿脑损伤的关键。

希望能将尽早研制出预防性药物

UniSA研究助理Mohammed Al-Hawwas博士说：“当婴儿缺氧时，他们要么死亡，要么遭受严重的终身疾病。到目前为止，还没有有效的治疗方法来治疗这种严重的疾病。除了脑损伤外，缺氧还会导致心力衰竭和肺损伤。我们建立了细胞培养模型来研究与脑HI病例相关的基因表达、非编码RNA和蛋白质水平的变化。我们发现，在缺氧模型中，COX5a的活性显著降低，添加这种酶有助于防止细胞死亡，并改善神经元的功能。”

他希望这一发现将研究出一种预防性药物，以在低氧条件下抑制细胞死亡。

对新发现的研究还在继续

在中国，HIE发生率为1.5/1000，在美国，HIE每年占活产的0.2%-0.3%。大约25%的HIE婴儿在第一年死亡，另有25%的婴儿存活下来，但有永久性的神经功能障碍。

Al-Hawwas博士说：低温疗法是目前治疗HIE的标准疗法，它可以冷却新生儿的大脑，帮助减缓细胞损伤的扩散，减少脑损伤，但效果有限。它不能很好地发挥作用的主要原因是HIE中细胞损伤的分子机制仍然模糊不清，因此我们的新发现很有意义。

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