面对新冠肺炎，儿童更有抵抗力

今年年初，新冠肺炎席卷了全球，全世界人都人心惶惶，尤其是家里有孩子的，都很担心他们感病后症状更严重，恢复时间也更长。最近有个好消息：一项最新发布的研究显示，与成人相比，大多数新冠肺炎儿童的临床表现良好。

面对新冠，儿童表现更好

德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心Long医学院的研究人员准备了这项研究，这是迄今为止对患有新冠肺炎的儿童和年轻人进行的最大规模的系统研究。

《柳叶刀》杂志于6月26日公布了如下结果：19％的新冠肺炎儿科患者没有症状；21％的人在肺部X光片上显示出斑片状病变；除新冠肺炎外，有5.6％的人受到了诸如流感等共同感染的困扰；3.3％的人被送往重症监护病房；据报道有七人死亡。

圣安东尼奥大学圣安东尼奥大学儿科学助理教授，Moreira博士说：“我们的数据来自131项研究，包括7780名儿童年龄段的患者。在这项研究中，我们报告了最常见的症状，量化了实验室检查结果，并描述了患有新冠肺炎的儿童的影像学特征。”

研究者发现，儿童患病与成年人相似，最常见的症状是发烧和咳嗽。在233名患者中，有既往病史，其中152名是免疫系统受损或患有潜在呼吸道或心脏病的儿童。

“结果优异的孩子数量之多让研究小组感到惊讶。” Moreira博士说：“虽然我们听说了关于儿童重症疾病的消息，但这种情况发生在非常罕见的情况下。”

不可忽视，调查中也有严重的病例

但是，也确实有严重的病例：9名儿科患者出现肾脏衰竭，9名患者出现肝衰竭，19名患者出现休克，42名患者需要机械通气。值得庆幸的是，儿童多系统炎症综合征只有少数患者，他们的疾病与成人中常见的新冠肺炎的重症相似。

Moreira博士说：“患有全身性炎症的儿童，血液中淋巴细胞数量明显减少。”没有这种疾病极端形式的新冠阳性儿童血液中有42%的淋巴细胞，而患有多系统综合征的儿童只有11%，而淋巴细胞是人体免疫细胞的主要类型之一。

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