夏天开车带娃出门，关注这四点，宝宝更舒服~

现在，父母带娃出门基本上都会选择开车，但有的父母吐槽说，宝宝一坐车就烦躁得很，甚至还不愿坐车。其实，是因为坐车太不舒服啦！快来试试以下的建议，宝宝会开心很多哦~

1.车内空调要合适

夏天开车出门，为了感觉舒服父母都会开空调。但怎么用空调也是有讲究的。首先，不要让空调的出风口对着宝宝直吹，应将出风口朝上，使冷气柔和地布满整个车厢内部，让宝宝的体温缓慢降低，减少感冒风险。另外，行车过程中，大家要用空调的外循环，保持车内外的空气流通，改善车内空气质量，避免宝宝晕车。

2.衣物要保持凉爽舒适

宝宝乘车时，如果穿衣过少，吹空调一段时间后就容易受凉生病。但如果穿衣过多又会影响身体散热，容易导致孩子出现呕吐、眩晕等症状。建议等车内温度降低后，大家要给宝宝添加衣物，特别是保护好腹部、小脚丫等重要部位，以免着凉感冒。另外，车辆行驶过程中，大家要根据宝宝的身体情况及时增减衣物，让其处于相对舒适的状态。

3.及时给宝宝补水

通常而言，车内空气较干燥，而宝宝的体温调节功能还没有发育完善，如果没有及时补充水分，他会因缺水出现烦躁、焦虑等不良情绪，甚至有可能导致体温调节功能发生紊乱，引发其他严重后果。

所以说，大家夏天带宝宝开车出门，一定要记得给他喝水。另外，宝宝喝水时，请保持车辆平稳，以免发生呛咳。

4.使用舒适的安全座椅

为了宝宝的安全，大部分父母都会在车里安装一个婴幼儿安全座椅。但有的安全座椅空间狭小，透气性差，宝宝坐在上面感到十分闷热，铁别是在夏天，宝宝穿衣较少，闷出汗后身体会很难受。因此，想要宝宝夏天坐车舒服一些，一定要挑一款舒适的安全座椅。

最后提醒大家，夏天气温较高，在照料宝宝时要更加细心。带宝宝开车出门时，要把各个方面的问题都考虑周到，让宝宝在路途中感觉舒适，并保证行车安全。

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