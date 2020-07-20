头疼，熊孩子总爱摸风扇！看看聪明家长的做法

话说，如果天气不是很热的话，开个电风扇就会很凉爽，所以电风扇在夏天使用率也很高。不过呐，无辜的电风扇很快就成为了熊孩子们的新目标，总是想把手指伸进风扇网罩中。结果咧，意外就这么发生了。

每年夏天，都会有被电风扇卡住到医院就诊的孩子。那么该如何预防此类事件发生呢？我们来看看聪明家长的宝贵经验：

宝宝爱玩电风扇，该怎么制止？

1.加装风扇安全罩

风扇安全罩这个神器，一定不能错过哇~装在风扇上，既可以让风扇继续使用，又可以防止宝宝将手指伸进风扇中。而且，这种网状的罩子价格也不贵，在某猫某东都可以买到。

像刚学会爬行或刚学会走的宝宝还听不懂大人的意思，劝导效果是没啥用的，加装安全罩是一种性价比较高的方法，赶紧装起来吧~

2.使用无叶风扇

现在市场上还有一种无叶电扇，它不仅省电，而且清洗起来也很方便。因为这种电扇没有叶片，所以不会沾染灰尘，也不会打伤宝宝插进的手指。不过，无叶风扇的价格比较贵~

3.坚持不懈进行劝导

大家要加强教育，告诉孩子不能将手指伸进电风扇的网罩中，这样很危险。宝宝的记忆力不强，要经常跟他重复和强调这一安全常识。2岁以上宝宝自控能力较强，可以理解大人的意思，能遵照父母的意愿行事，这种方法比较合适。

另外，大家可以通过观看动画视频、阅读绘本等方式，用画面和声音的变化丰富宝宝的认知，强化对危险的认识。

宝宝玩电扇弄伤手指怎么办？

如果宝宝不小心因此弄伤了手指，也不要慌，按照下面的步骤进行护理：

第一步：检查伤势

如果宝宝只是将一小部分手指伸进电扇中，并且很快抽出，那么多半是手指擦破点皮，过一段时间就会好了，别太担心。

如果宝宝将手指全部伸进风扇里，有可能会造成手部神经损伤，大家要立即查看伤口，检查伤情看看是否需要送医救治。

第二步：及时止血

如果发现宝宝流血，要及时帮他止血。家中最好常备一些常用的急救药品和用具，这样能在第一时间用的到。

第三步：注意消毒

大家除了及时给他止血外，还要做好消毒工作，可以用专用酒精或双氧水给宝宝清洗伤口，简单包扎后送往医院救治。

夏天开风扇，这些工作要做好

夏天使用风扇，大家需要这样做，以免宝宝发生意外：

· 电风扇不用时最好收起来

家中有小宝宝，要特别警惕这点，电风扇平常不用的时候最好收起来，不要让宝宝接触到。

· 选用安全性好的电风扇

现在市面上出售的风扇款式多种多样，而且做工越来越精细，像是风扇网罩中间的间隙很小，或者在外面加装保护壳的风扇就很不错，安全性较高，适合有娃的家庭，可以有效防止意外发生。

宝宝是可爱的的小天使，作为家长，大家一定要做好宝宝的健康防护和安全保障工作。生活中的一些细节问题更是要多加注意，千万不要马虎哦~

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