解决孩子胆子小问题，方法你用对了吗？

孩子感到害怕是很正常的。毕竟，焦虑是一种自然的心理反应，它可以帮助我们应对未知的情境以及保护我们免于危险之中。孩子会对非常特殊的事物感到恐惧：虫子、小狗、黑暗、小丑，甚至是吸尘器。有时候，很多孩子还会害怕面对新的情形或者是接触陌生人。此外，孩子非常具有想象力，这就是为什么他们可能会对虚构的生物或是灾难产生恐惧。

那么该怎么缓解呢？随着孩子越来越能感受到安全感，并且能更好地区分现实与幻想，他们的大部分恐惧都会逐渐消失。同时，你可以尝试以下的方法来帮助他们克服恐惧，但是不要急于求成，这可能需要几个月甚至几年。

1.承认孩子的恐惧

在你看来，他们的恐惧可能是太过小题大做了，但对他们而言却是非常严重的问题。当孩子想检查床底下的怪物或者害怕邻居家的狗而不出门时，请不要嘲笑他。通过安抚孩子，你可以跟孩子说明害怕是没问题的，而且有一些方法可以应对这些恐惧。如果你试图说服孩子不要害怕，并告诉他这没什么可怕的，比如你说：“没关系，那只狗不会伤害你，没什么可担心的”，这样反而会适得其反。你可以尝试说：“我知道那只狗吓到你了，我陪着你一起走过去好吗，如果你实在不愿意的话，我会在狗狗走过来的时候抱着你。”

如果你认为孩子的恐惧是因为面对未知情形的焦虑而引起的（比如不认识的弟弟妹妹的到来或者是第一天去幼儿园），可以让孩子在过家家游戏中表达他的感受，或者是理解孩子的想法并鼓励他说：“我知道你可能现在希望弟弟妹妹们离开，但是很快你们就会成为好朋友的。”

2.使用有安全感的物品

4岁之前的幼儿通过抓着以前用过的婴儿毯或者是玩过的玩具熊都能获得很大的安全感。这些物品还可以使宝宝在结识新朋友、参加小组游戏或去看医生时避免过度害怕。因此，请让孩子抓住那个即使在你看来已经旧了的玩具或毯子，不要让孩子觉得把它们带在身上很幼稚。

3.和孩子一起探索

可以提供一个简单且客观的解释来让孩子克服内心的恐惧。例如，在孩子担心自己会和浴缸里的水一起被下水管道吸进去的时候，可以说：“水可以从下水道上流下去，但是橡胶鸭子和小孩子就不会哦。”

或者在孩子害怕救护车声音的时候解释一下，救护车必须发出很大的声音，以便告知其他汽车让行。其次，对于某些孩子来说，你做了示范他便会放下心来。

你可展示给孩子看，尽管吸尘器可以吸碎面包屑、沙子和灰尘，但不能吸入玩具和爸爸的脚趾。如果孩子害怕理发，可以让理发师剪一两根你自己的头发，表明理发不会让人受伤的。

如果是过去的经历加剧了孩子的恐惧（例如接种疫苗），请不要撒谎或美化这件事。可以承认针戳进去可能一开始会刺痛，但要提醒孩子这会很快结束，并且打完针你们两个就可以一起去玩了。因此，在任何痛苦的经历中陪伴孩子是很重要的，以表明你一直在支持他并且没有遗弃他。

你还可以帮助孩子面对会让他惊吓的事物。例如，如果孩子因为担心摔倒而害怕骑自行车，那么阅读有关一个小孩子学骑自行车的小故事可能会有所帮助。同样，如果孩子看到一个有关与有趣的怪物成为朋友的儿童剧，他可能也会克服对“床底下的怪物”的恐惧。

4.一起解决问题

你可以寻求一些方法来让孩子感受到自己有控制可怕事物的力量。比如要想让孩子消除对独自睡觉的恐惧，可以在他房间里放置夜灯，任命一个护卫员（孩子心爱的毛绒玩具），使用“怪兽喷雾”（喷雾瓶中的水），或者是选择一个魔法咒语来设置保护罩把危险的怪兽拦在外面。但是，不要期望孩子能立刻克服恐惧。

5.通过过家家进行演习

如果孩子对医生感到害怕，可以尝试扮演医生办公室里发生的事情。让他扮演医生的角色可以帮助他获得安全感。如果他在陌生人眼前不知所措，则可以用娃娃或毛绒玩具来排练这样的情形。

6.不要分享恐惧

如果你因为恐高而冒冷汗，或者在走进牙医诊所时畏畏缩缩，那么孩子也很可能更会对这些事情感到害怕。所以请尝试在孩子面前克服自己的焦虑，表现得轻描淡写一些。

7.出现以下情况需要就医

尽管一定程度的恐惧和焦虑是必要且正常的，但是有些情况需要及时就医：

（1）孩子的恐惧通常会干扰他的正常日常活动，比如因为害怕黑夜而不会上床或者因为怕看见狗而不愿意出门。

（2）随着时间的流逝，他的恐惧不仅没有减轻反而越来越严重，这可能表明他患有真正的恐惧症（强烈而持续的非理性恐惧）或焦虑症。

（3）孩子因为恐惧以至于根本无法平静下来。

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