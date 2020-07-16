玩游戏吵架 ，哥哥一怒之下开枪杀死胞弟

据英国《每日邮报》报道，近日，美国宾夕法尼亚州韦恩斯博罗市发生一起家庭惨剧。一名男童与弟弟玩警匪游戏时发生争执，竟一怒之下拿起爸爸的手枪将弟弟打死。

弟弟玩游戏“不听命令”，哥哥开枪将其杀死

据了解，男童名叫布雷登·勒罗伊·莱特，13岁。7月8日早上6时许，布雷登拨打911报警电话称，9岁弟弟在客厅跌倒，流血不止。但医护人员赶到现场后，发现孩子受的是致命枪伤，子弹直接打穿头骨，心跳停止，送往医院后宣告不治。

警方调查发现，客厅沙发上有一把9mm口径的手枪，有开火后留下的痕迹，便将报警的布雷登带走进行调查。

随后布雷登承认，当天早上，他和弟弟一起玩警匪游戏，因弟弟在玩游戏时“不遵守命令”，让他很生气，于是找出爸爸放在客厅角落的手枪，趁弟弟坐在沙发上看视频时，用枪口抵住他的左侧后脑勺，扣动扳机。布雷登说：“我知道，手枪中有一发子弹。”

家中其他孩子留下心理阴影，涉案男孩被控重罪

兄弟俩的爸爸马克·斯奈德表示，为了防止盗贼进入家中盗窃，他才将没关保险的手枪放在角落，没想到这把手枪竟然造成了悲剧。据悉，这户家庭除了这对兄弟俩，还有三个女孩。显然，三个女孩的心灵也遭受重创。

事情发生后，检方指控布雷登犯有一级刑事谋杀罪和二级严重伤害罪，不得保释。截止7月12日，布雷登的监护人没有遭到任何指控。7月13日，布雷登出庭进行初步听证。

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