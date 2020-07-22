这样做鱼类辅食，宝贝不聪明都难

鱼，口感鲜嫩，营养价值高，是一种很好的辅食食材。宝宝经常吃鱼，也会越来越聪明。今天我们就来学习一下鱼肉辅食的正确做法，妈妈们赶紧来做笔记！

哪些鱼适合给宝宝吃？

哪些鱼类适合做辅食吃呢？赶紧来看：

1.黄花鱼

黄花鱼营养丰富，含有大量硒、锌、铁等矿物质元素，而且鱼肉组织柔软，便于宝宝消化吸收。另外，黄花鱼的鱼肉是蒜瓣状的，没有碎刺，非常适合给宝宝练习咀嚼。

2.海鲈鱼

海鲈鱼含有大量碳水化合物、蛋白质、脂肪，还含有烟酸、维生素B2以及少量磷、铁、维生素B1等营养元素，营养价值很高。而且海鲈鱼鱼刺较少，肉质鲜嫩，不易蒸老，大家可以将海鲈鱼清蒸后喂给宝宝吃。

3.带鱼

带鱼富含蛋白质、EPA和DHA，不但可以促进宝宝的视力发育和智力发育，还能预防高血脂，是一种非常好的食材。而且带鱼吃起来口味鲜美，去除鱼刺方便，非常适合给宝宝做辅食吃。

4.三文鱼

三文鱼具有很高的营养价值，除了富含蛋白质、维生素B2、锌、钙、铁等营养元素外，还含有大量EPA和DHA。三文鱼纹理清晰，口感鲜嫩，没有什么鱼腥味，非常适合给小宝宝吃。请注意，千万不要给宝宝吃生鱼片哦~

5.鳕鱼

鳕鱼肝脏中含有大量油脂，可以用来提炼鱼肝油。鳕鱼的油脂不仅含有大量DPA、DHA，还含有人体必需的维生素A、维生素D、维生素E等多种维生素。另外鳕鱼的肉质甘甜，可以使用清蒸、油炸等多种方式进行烹饪。

鱼类辅食的正确做法

对于刚开始添加辅食的宝宝而言，特别是7-9个月的宝宝，建议大家将海鱼的鱼刺全部剔除干净，上锅蒸熟后再加点母乳和配方奶，捣成鱼泥后喂给宝宝吃。

宝宝长到10-12个月时，大家可以将剔除过鱼刺的鱼肉和烂米饭、粥、碎面条等食物混合，一起煮熟后喂给他吃。

添加鱼肉时，要从少到多慢慢来。先用米粉和鱼泥混合后喂给宝宝吃，然后慢慢过渡到纯鱼泥，最后给他吃鱼肉。

鱼肉口感鲜美，肉质细嫩，营养价值高，含有大量蛋白质、维生素B2、硒、锌等营养元素，而且易于消化，可以促进宝宝骨骼生长、智力开发、视力发育和身体发育。

另外，宝宝吃鱼肉可以提升咀嚼能力和吞咽能力，为将来吃纯固体饮食打下良好基础。

请注意，给宝宝吃鱼肉辅食后，要注意观察宝宝有没有出现过敏、身体不舒服等症状，再根据具体情况调整鱼肉的添加量。

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