空调开26度，宝宝最舒服？你又踩坑了！

夏天天气炎热，对于大部分人而言，不开空调就过不了夏天，特别是有宝宝的家庭。有的人听从官方指导意见，将空调开到26度，认为这样既能让孩子舒适不生病，还比较省电。

对不起，您又踩坑了！这个想法是错的。今天，咱们就来好好说说这个问题。

空调开26度宝宝最舒适？太绝对了吧

确实，有很多商家建议，将空调温度设置为26℃最合适。但是，宝宝一天之中会有各种状态，宝宝安静地坐着或躺着，体温就没那么高，跑跳玩耍或者玩玩具做游戏时，体温会有所上升。

因此，宝宝的体温每天都有很大的变化，空调温度也应随着孩子体温的变化进行调整，不能一直固定在26℃。

那么，具体该怎么做呢？你可以先将空调设置在28℃，如果宝宝依然出汗，那么就调低一度，直到宝宝不出汗。一定要根据宝宝的实际情况做出相应调整。

给宝宝吹空调的其他注意事项

此外，在给宝宝吹空调时，还要注意以下几点：

1.适当开窗换气

夏天酷热难当，很多妈妈从早到晚都开空调，完全不去开窗换气。其实，这种做法对宝宝的身体健康非常不利。整天门窗紧闭，会让室内空气变得浑浊起来，容易滋生细菌，有可能导致宝宝患病。

因此，建议开空调两三个小时，等室内温度降低后，就应关闭空调，并开窗换气，让宝宝呼吸到新鲜空气。另外，在天气好，太阳不辣的时候，家长要经常带宝宝外出活动，多多接触大自然。

2.最好不要整夜开空调

很多父母临睡前开空调，睡着后就一直开着，整夜都吹着空调。这样做对大人影响不大，但宝宝抵抗力较差，吹一晚上空调就很容易生病！建议晚上开空调时，最好设个定时，让空调到时间自动关闭。

3.合理使用除湿功能

晚上给宝宝开空调时，可以将模式转换为“除湿”。空调开“除湿”模式，吹出来的风比较柔和，没有那么刺骨，宝宝的身体可以承受。这样不仅能降温，还不会让他受凉生病。而且，空调使用“除湿”模式可以调节室内湿度，让宝宝睡得更舒服。

在空调房里睡觉，要给宝宝做好2件事

宝宝在空调房睡觉，大家还要做好这2件事：

1.盖条毛巾被

有的妈妈认为，夏天气温高，宝宝不用盖被子。其实，宝宝睡觉时必须得盖被子，特别是腹部一定要保护好。小肚子受凉了，就会引发腹痛、腹泻等不适。大家可以给宝宝盖一条薄的毛巾被，这样既保护了肚子，也不会让他感到热。

2.使用睡袋

有的宝宝生性好动，睡觉时喜欢蹬被子，这样就很容易受凉生病。大家可以给他买一个柔软舒适的睡袋，宝宝睡在睡袋里，就不用担心他半夜蹬被子受凉了。

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