童年曾遭受虐待，产后是个修复好时机

一项研究评估了女性在孩子出生后3到18个月(这是女性生活中最具挑战性的时期之一)新旧关系创伤的相互影响。这项研究发现，在这段时间里，新的情感和身体虐待经历与越来越多的创伤症状有关，如焦虑、抑郁、自残和睡眠障碍。研究还发现，在儿童时期经历过虐待似乎会加重当前虐待对这些症状的影响。

产后医学检查是一个潜在的干预点

这项研究发表在《创伤压力杂志》(Journal of Traumatic Stress)上，指出产后医学检查是一个潜在的干预点，让健康从业者有机会帮助年轻母亲识别虐待迹象，并采取措施保护自己和孩子免受伤害。

研究人员说，这项研究表明，最近发生的人际关系创伤除了可以加重与童年时期的虐待经历有关的症状外，还可以加剧妇女的心理健康问题。这也表明，尽管妇女有个人病史，但在此时的干预措施可能有助于减轻其症状。

产后的亲密伴侣的暴力行为有时会增加

伊利诺伊大学厄本那-香槟分校神经科学项目的研究生帕特里夏·辛托拉说，研究表明，当父母把新生儿带回家后，伴侣的暴力行为有时会增加，她与美国理工大学心理学教授海黛玛丽·凯瑟·劳伦特共同领导了这项研究。

帕特丽夏·辛托拉表示“除了怀孕期间的身体变化外，还有很多情感、社会和经济方面的变化，这些变化可能会导致压力或放大先前的压力源，从而导致亲密伴侣的暴力行为。我们没有把重点放在IPV保护伞下的具体虐待类别上，而是决定研究经验总数和严重程度。”

经历过童年虐待的女性倾向于报告更高程度的创伤压力

研究人员跟踪了85名低收入妇女在孩子出生后的情况。这些妇女在产后3个月、6个月、12个月和18个月进行检查。她们回答了标准化检查表中的问题，这些检查表旨在确定她们的创伤症状、童年遭受虐待的历史以及是否遭受或长期存在亲密伴侣暴力。

“我们发现，她们经历亲密伴侣暴力的得分越高，他们报告的症状就越多，” 辛托拉说，“我们还发现，随着时间的推移，她们经历的相对变化也对他们的症状产生了重要影响。”

她说，经历过童年虐待的女性在最近的IPV发作中，也倾向于报告更高程度的创伤压力。

劳伦特说：“这项工作很重要，因为它既凸显了产后关系动态恶化的危害(甚至在达到临床公认的滥用阈值之前)，也是在这一关键时刻对女性健康产生有益影响的机会。”。

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